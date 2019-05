Die Brigg "Eye of the wind" ist beim Seestadtfest dabei. (H.-P. Bleck)

Segler, Dampfer und Motorboote: Rund 80 Schiffe laufen Bremerhaven an, um für das am Donnerstag startende Seestadtfest die nötige maritime Kulisse zu bilden. Bis Sonntag werde der Neue und Alte Hafen prall gefüllt mit Schiffen sein, verspricht der Veranstalter. Erwartet wird etwa der russische Windjammer "Mir", der als schnellster Rahsegler der Welt gilt. Wegen seiner Größe wird er an der Seebäderkaje anlegen.

Erwartet werden zudem der mehr als 100 Jahre alte, luxuriöse Frachtsegler "Anny von Hamburg", das Feuerschiff "Borkumriff" sowie die Brigg mit roten Segeln "Eye of the wind". Auch ein Seenotrettungskreuzer, ein Hafenschlepper, ein Baggerschiff und ein Zollboot sollen präsentiert werden. Besucher dürfen sich auf vielen Schiffen umschauen, manche legen zu Törns auf der Weser ab.

An Land sorgen Bands, Chöre und Sänger verschiedener Stilrichtungen für den musikalischen Rahmen. Am Samstag und Sonntag treten Straßenkünstler aus den Bereichen Akrobatik, Theater, Jonglage und Zauberei auf, die für eine Spende in den Hut spielen. Vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum präsentieren sich an allen vier Tagen sieben wissenschaftliche Einrichtungen mit Mitmach-Angeboten. Am Samstagabend wird von der Nordmole aus ein Höhenfeuerwerk abgeschossen.

Das 4. Seestadtfest findet vom 23. bis zum 26. Mai in Bremerhaven statt. (dpa)