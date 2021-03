Funda Klein-Ellinghaus erzählt im Gespräch über ihre Kindheit in der Türkei. (Frank Thomas Koch)

Mein Opa hat gesagt, wenn man in İçli köfte beißt, muss das Fett runterlaufen", sagt Funda Klein-Ellinghaus. Sie nimmt sich eines jener mit Hackfleisch gefüllten Bulgurbällchen, träufelt etwas Zitronensaft darüber und es passiert: nichts. Sie erklärt, dass ihre İçli köfte nicht frittiert, sondern gekocht werden.

Vor einigen Wochen bin ich auf der Webseite des Cateringgeschäftes Fundabar auf ein Angebot gestoßen. „Funda bereitet viele Köstlichkeiten zu und Sie verwöhnen kulinarisch die Frau, die in Ihrem Leben eine besondere Rolle spielt“, hieß es unter den aktuellen Kochevents. Ich war interessiert. Einerseits wegen des viergängigen To-go-Menüs aus zehn Mezze (Vorspeisen) sowie je zwei Haupt- und Süßspeisen, andererseits wegen des Menü-Anlasses: der Weltfrauentag am 8. März. Sofort griff ich zum Telefon und wir verabredeten uns für ein Tischgespräch.

Mehr zum Thema Tischgespräch mit Temi Tesfay Glücklich über das Pulled Pork von Grünenwalds Institut für Grillkunst Keine Grillseminare und Events, dafür Burger, Rippchen und Steak Cuts to go. Weil reguläre Veranstaltungen nicht möglich sind, müssen die Grünenwalds mit ihrem „Institut ... mehr »

„Meine Großmutter war eine starke Persönlichkeit“, erinnert sich Funda Klein-Ellinghaus an ihre Kindheit in der Türkei, die sie stark geprägt habe. Sie studierte Gesundheits- und Pflegewissenschaften, führte eine Agentur, war Krankenschwester und ist nun im Cateringbusiness. „Gleichberechtigung ist mir sehr wichtig“, betont die ehemalige Frauenbeauftragte, „und ich möchte den Tag einfach nehmen, um all die Frauen zu ehren, die für uns gekämpft haben. Deshalb biete ich Speisen an, die Frauen auf dem Markt anbieten. So wie diese İçli köfte.“

Neben ihnen probieren wir weitere Mezze wie Rote-Beete-Hummus, Zucchini mit Knoblauchjoghurt, Baba Ghanoush genanntes Auberginenpüree, mit Walnuss gefüllte Böreks und ofengerösteten Blumenkohl. Der schön rauchige Baba Ghanoush und die herzhafte Köfte sind meine Highlights, zu denen Klein-Ellinghaus den Blumenkohl addiert.



Probiert und empfohlen: Der erste Hauptgang ist vegan und nennt sich „Kichererbsen in Oliven“. Die schlichte Bezeichnung sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Speise ordentlich Pep hat, wie meine Gastgeberin verrät. „Das kommt aus der Stadt Urfa. Dort ist es sehr heiß, darum essen die Leute gerne scharf.“ Ihren Gästen bietet sie die Speise aber milder an. Dazu gibt es mit Fadennudeln gespickten Basmati-Reis.

„Das Gericht ist nahrhaft, die Gewürzmischung harmonisch und ich vermisse kein Fleisch“, begründet die 52-Jährige ihr Lob. Tatsächlich kann ich an diesem einfachen, rundherum harmonischen Gericht sachlich keinen Anstoß finden, aber ehrlich gesagt finde ich es nicht wirklich aufregend.

Mehr zum Thema Tischgespräch Im Soulm8 gibt es richtig Exotisches Lange Zeit war es still in den Gemäuern des ehemaligen Stadtwirt, doch mit Soulm8 ist neues Leben in das historische Gemäuer des St.-Katharinenklosters eingekehrt. mehr »

Vielversprechender kündigt sich unser Folgegang an, welcher übersetzt „Der Imam ist in Ohnmacht gefallen“ heißt und passenderweise mit einer Legende daherkommt. Demnach soll der Vorbeter einer Moschee einst zu seiner Hochzeit gefüllte Auberginen mit Hackfleisch bekommen haben und vor Entzücken in Ohnmacht gefallen sein. „Am Telefon hat mir meine Mutter empfohlen, es wie im Original zu machen. Aber ich wollte etwas anderes probieren“, erklärt Klein-Ellinghaus, wieso sie die gebratenen Auberginenscheiben statt mit Hack heute mit Hähnchen serviert.

Sie freut sich über das Ergebnis. Das einzige Manko seien die zu weichen Auberginen. An ihnen störe ich mich zwar weniger. Dafür allerdings an der ganzen Idee. Das Hähnchen ist anders als Hack eher Empfänger als Geber von Geschmack und braucht ebenso wie die Auberginen ein kräftiges Gegenstück. So aber verblassen Fleisch und Gemüse aneinander – und mit ihnen der an sich ehrbare Wagemut. Allerdings: Diese Variante liegt viel leichter im Magen und lässt so noch Platz, einen Löffel von der Nachspeise zu probieren. Das „getürkte Tiramisu“ ist für mich, der selten bis nie Desserts isst, dann aber so lecker, dass ich glatt das ganze Schälchen verspeise.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Fundabar Catering & Kochevents, Hemmstraße 113, 28215 Bremen. Nicht barrierefrei. Telefon: 0179/7021642. Bestellung telefonisch oder per Mail mit drei Tagen Vorlauf, Abholung nach Absprache. Klimaneutrale Verpackungen. www.fundabar-catering.de