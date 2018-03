Michelle Gutsch ist Preisträgerin für den Young Women in Public Affairs Award. Neben ihr Brigitte Engel, Präsidentin des Zonta-Clubs Bremen. (frei)

Sie organisieren Benefizläufe, um Geld für Bedürftige zu sammeln. Sie lesen Senioren in Pflegeheimen vor oder lernen deutsche Vokabeln mit jungen Flüchtlingen. Und sie engagieren sich in ihrer Heimatstadt in verschiedenen weltweit tätigen Organisationen. Das ist das, was Michelle Gutsch aus Bremen schon während ihrer Schulzeit begonnen hat. Nun steht sie kurz vor dem Abitur und richtet ihren Blick für die Zukunft bereits auf andere europäische Länder. "Ich könnte mir den Studiengang ,Internationale Beziehungen' oder ,Angewandte Politikwissenschaften' vorstellen", erzählt sie am Telefon.

Gleich nach der Verleihung des "Young Women in Public Affairs Award" des hiesigen Zonta-Clubs vor einigen Tagen hat sie ihre Heimatstadt auch schon wieder verlassen. Dieses Mal zog es die junge Bremerin, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, nach Budapest. Dort will sie sich unter anderem nach Studienmöglichkeiten umschauen. Die Preisverleihung in ihrer Heimatstadt könnte ihr dabei helfen, denn Zonta ist weltweit aktiv. Ein Netzwerk berufstätiger Frauen, das sich vor rund 100 Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika gründete und von da an in immer mehr Ländern Neugründungen nach sich zog. Darin engagieren sich ausschließlich berufstätige Frauen, vor allem, um anderen Mädchen und Frauen in der Welt bessere Lebensbedingungen und berufliche Chancen zu ermöglichen.

Nach dem Abitur wird Michelle Gutsch nun erst einmal in der französischen Geschäftsstelle von YFU, der weltweit aktiven Organisation Youth for Understanding, mehr über französische Kultur und Politik erfahren. Ein Auslandsjahr in Thailand während der Schulzeit hat ihr bereits einiges über andere Kulturen in der Welt vermittelt. Dort lebte die junge Bremerin in einer thailändischen Familie und sah sich dort auch als Botschafterin ihres Heimatlandes, die zu Offenheit und Austausch zwischen Ländern und deren Bewohnern beiträgt. Bewerben möchte sie sich nun an in- und ausländischen Universitäten.

Und sie möchte auch während der Studienzeit weiter Gelegenheiten nutzen, um in Organisationen und Netzwerken „meinen kleinen Beitrag für Freundschaften und interkulturelles Verständnis über Grenzen hinweg“ zu leisten. Sie will sich weiter für eine friedlichere und kooperativere Welt engagieren. Auch über die Zeit nach dem Studium hat sich die Bremerin bereits Gedanken gemacht. So könnte sie sich vorstellen, weiter in der Friedens- und Konfliktforschung vor dem Hintergrund von interkulturellem Verständnis zu arbeiten. Möglicherweise könnten dann Zontians noch mal eine vermittelnde Rolle spielen und wichtige Kontakte zu berufstätigen Frauen in den jeweiligen Ländern herstellen.

Der weitere Weg der jungen Frau scheint gut vorbereitet zu sein durch die Aktivitäten der vorangegangenen Jahre. Im Ökumenischen Gymnasium war sie Schülersprecherin. Sie wuchs, so sagt sie, an der Verantwortung, die das Amt mit sich brachte. Auch trug die Aufgabe dazu bei, die Schülerschaft in den Gremien gut zu vertreten. Durchhaltevermögen sowie ein aufgeschlossenes und selbstbewusstes Auftreten seien dort gefragt gewesen, glaubt die erfahrene junge Frau. Was sie für sich noch aus diesem Teil des Schulalltags lernte, sei die Erkenntnis: Demokratie beginnt im Kleinen. All das soll ihr im weiteren Leben nutzen. Michelle Gutsch ist sicher: "Die aktive Beteiligung am Schulalltag und ein Mitspracherecht bei Entscheidungen sollten deshalb weiter gefördert werden."

Damit erzielten alle Beteiligten nachhaltig positive Effekte für die spätere Partizipation in der Gesellschaft, ist Michelle Gutsch sicher und möchte auch dazu beitragen. Für sie spielen auch ehrenamtliche Aufgaben eine wichtige Rolle. So ist sie für Youth for Understanding tätig, macht Vorbereitungstagungen in der Landesgruppe Nordwest und hat in Bremen und Niedersachsen Seminare für Jugendliche abgehalten. Außerdem engagiert sie sich in der St. Martini Gemeinde Lesum in Projekten zu Inklusion und Klimaschutz sowie für junge Geflüchtete. Auch diese Erfahrungen, sagt Michelle Gutsch, "habe ich als große Bereicherungen empfunden".