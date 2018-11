Für diese drei Titelseiten gab es den European Newspaper Award. (Weser-Kurier)

Die Redaktion des WESER-KURIER hat beim 20. European Newspaper Award zwei der begehrten Preise bekommen. Der größte europäische Zeitungswettbewerb will mit seinen Awards besonders gelungenes Zeitungsdesign und den Austausch von Ideen über Konzept und Design fördern. Die prämierten Seiten haben unsere beiden Grafikerinnen Josie Majetic (31) und Anke Dambrowski (50) gestaltet.

Die Grafikerin der prämierten Seiten: Josi Majetic (FR)

Der WESER-KURIER steht zum dritten Mal in der Gewinnerliste des Preises, auf der sich alle renommierten Tageszeitungen Europas wiederfinden. Diesmal waren es 182 Medien aus 25 Ländern. Die 16-köpfige Jury aus Art-Direktoren sowie Chef- und Bildredakteuren hat sich dabei für drei Seiten aus Bremen begeistert, nämlich zwei Titelseiten des KURIER am SONNTAG vom Jahresende 2017 sowie die Titelseite eines achtseitigen Dossiers aus dem Sommer. „Das ist ein toller Erfolg für unsere Zeitung und bestätigt, dass wir mit unseren Ideen auf dem richtigen Weg sind“, findet denn auch Chefredakteur Moritz Döbler, und Art-Direktor Franz Berding ergänzt: „Trotz der großen Konkurrenz und der strengen Maßstäbe haben wir auf internationalem Parkett überzeugt. Ein Erfolg für die intensive Arbeit.“

Die WESER-KURIER Grafikerin Anke Dambrowski. (Christian Platz)

Mit den beiden Titelseiten von Heiligabend und Silvester wollte die Redaktion eine Klammer finden zwischen dem Dank an viele Dinge des abgelaufenen Jahres und den Bitten für das kommende Jahr. Grafikerin Josie Majetic war es, die sich die Gestaltungsform mit jeweils 46 verschiedenen Sprachen in einer Sprechblase ausgedacht hat und meinte, beide Titelseiten müssten gleich aussehen, um optisch die Verbindung zwischen den Themen herzustellen. Das ist ihr nun auch rückwirkend mit dem Segen der Jury gelungen. Im Sommer ging es um den 40. Geburtstag des Euro. Am 7. Juli 1978 hatten sich die Staatschefs der damaligen Europäischen Gemeinschaft unter Führung von Bundeskanzler Schmidt im Bremer Rathaus getroffen und dort per Beschluss die Grundlage für die spätere Einführung der neuen Währung geschaffen. Dazu hat die Redaktion ein achtseitiges Dossier gemacht und nicht nur an das Ereignis in der Stadt, sondern auch die Auswirkungen des Euro von vielen Seiten beleuchtet. Grafikerin Anke Dambrowski hat dazu die Zwei-Euro-Münze mit dem Bremer Rathaus genommen und über die Seite kullern lassen. Darunter schlicht das Geburtsdatum und den Geburtsort.

Mehr zum Thema 7. Juli 1978 Die Geburtsstunde des Euros war in Bremen Vor exakt 40 Jahren versammelten sich so viele Staatschefs in der Hansestadt wie nie zuvor und nie ... mehr »

Trend geht zu Themenschwerpunkten

Der Preis für die Dossier-Titelseite ist in der Kategorie Konzepte vergeben worden, mit der die Jury gelungene Ideen für die Weiterentwicklung der Tageszeitung ehrt. Preisgründer und Zeitungsdesigner Norbert Küpper aus Meerbusch bei Krefeld: „Es gibt einen deutlichen Trend in Europa hin zu Themenschwerpunkten. Ganze Ausgaben oder große Teile der Zeitung befassen sich nur mit einer Sache.“ Ein Trend, der auch beim WESER-KURIER schon seit einigen Jahren Linie der Zeitung ist. Döbler: „Inzwischen machen wir etwa zweimal im Monat ein Dossier, oft auf acht Seiten, und schaffen damit besonderen Lesegenuss. Dieses bundesweit einzigartige Konzept kommt bei unseren Leserinnen und Lesern sehr gut an.“ Zuletzt zum Prozessauftakt in Oldenburg über den Serienmörder Niels Högel.

Aber auch sonst liefert die Redaktion bei großen aktuellen Themen meistens mehrere Seiten oder wenigstens eine Doppelseite zu einem Ereignis. Hier waren es zuletzt zum Beispiel die Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit jeweils fünf Seiten. „Zeitungen überall in Europa arbeiten verstärkt über Doppelseiten und erklären komplexe Sachverhalte mit einer Kombination aus Fotos, Infografiken und stark gegliederten Texten. Der Leser hat dadurch einen besseren Überblick über das jeweilige Thema“, sagt auch Küpper und glaubt, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird.

Bereits in den Jahren 2010 und 2012 hat der WESER-KURIER zusammen drei Awards bekommen. Einen für eine Reportage unserer Fotografin Christina Kuhaupt über Kaninchenzüchter, einen für die Titelseite einer Sonderbeilage zum Kirchentag in Bremen vom Autor dieses Textes und einen für eine Zahlenseite über die beliebtesten Stadtteile Bremens von unserem Art-Direktor Franz Berding.