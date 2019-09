Thomas Jürgewitz war nur kurz Vorsitzender der AfD-Bürgerschaftsfraktion, erhielt aber die volle Entschädigung. (Frank Thomas Koch)

Keine 24 Stunden hat Thomas Jürgewitz im September den Vorsitz der AfD-Bürgerschaftsfraktion innegehabt. Nur wenige Stunden nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September erhielt die Bürgerschaftsverwaltung per E-Mail die Nachricht vom Fraktionsaustritt seiner Parteikollegen Mark Runge, Uwe Felgenträger und Frank Magnitz. Damit büßte die AfD ihren Fraktionsstatus ein – aber nicht Jürgewitz sein monatliches Salär als Fraktionsvorsitzender. Auch im September kassiert Jürgewitz zusätzlich zu seiner Abgeordnetenentschädigung in Höhe von 5154,42 Euro noch einmal exakt 7731,63 Euro für den Fraktionsvorsitz.

Mehr zum Thema Peter Beck zu neuem Vorsitzenden gewählt Bremer AfD will politischen Neustart Nach dem Rücktritt der Bremer AfD-Spitze um Frank Magnitz hat die Partei am Sonntag eine neue ... mehr »

Dass Jürgewitz für noch nicht einmal einen Tag als Fraktionschef so viel Geld einstreicht, klingt unangemessen, entspricht aber den Buchstaben des Gesetzes. „Die gesetzliche Regelung ist nun einmal so“, sagt Bürgerschaftsdirektor Hans-Joachim von Wachter. Die Entschädigung erfolge nicht nach einem Stichtag, sondern monatsweise. „Und da die Mail am 1. September abgeschickt worden ist, können wir nichts daran ändern.“ Theoretisch wäre es auch ohne weiteres möglich, die Höhe der Zulage für den Fraktionsvorsitz vom Stichtag des Amtsantritts oder des Amtsverlusts abhängig zu machen.

Vergleichbare Fälle

Doch das sei nicht gewollt gewesen, betont von Wachter. Zustande gekommen sei die monatsweise Zahlung auf ausdrücklichen Wunsch aller Fraktionen in der Bürgerschaft. Vergleichbare Fälle gab es in der Bürgerschaft immer wieder. Nach der Wahl im Mai 2011 zog Anja Stahmann (Grüne) zunächst als einfache Abgeordnete in die Bürgerschaft ein. Obwohl sie bereits in der zweiten Sitzung in den Senat gewählt wurde, bekam sie dennoch ihr volles Monatssalär als Abgeordnete. Ähnlich bei ihrer Parteikollegin Kai Wargalla, die am 30. September 2016 als Nachrückerin in die Bürgerschaft gelangte und trotzdem ein Anrecht auf die gesamten Monatsbezüge hatte. Wie die Abgeordneten mit ihren Zulagen und Entschädigungen umgehen, ist allein ihre Sache. Laut Bürgerschaftsverwaltung sind sie niemandem Rechenschaft schuldig. Stahmann und Wargalla haben ihre Monatsentschädigungen für ihren Kurzeinsatz als Abgeordnete gespendet.

Einen Präzedenzfall für den Verlust des Fraktionsstatus gibt es aus der jüngeren Vergangenheit. Davon betroffen war die FDP-Fraktion nach dem Austritt des früheren Landes- und Fraktionsvorsitzenden Uwe Woltemath im Dezember 2010. Die verbliebenen vier liberalen Abgeordneten bildeten bis zum Ende der Legislaturperiode eine Gruppe, bei der Wahl im Mai 2011 scheiterte die FDP dann an der Fünf-Prozent-Hürde.