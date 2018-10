Landwirt Jürgen Drewes sucht händeringend nach Viehfutter. Er weiß nicht, wie er seine Kühe über den Winter bringen soll. (Frank Thomas Koch)

Die Zeiten, in denen die meisten Landwirte Geld wie Heu hatten, sind passé. Jürgen Drewes wäre froh, er hätte Geld für Heu. Denn der Preis für den getrockneten Grasschnitt, mit dem der Milchbauer aus dem Hollerland seine Kühe füttert, geht zurzeit durch die Decke. 30 bis 35 Euro kostete ein großer Ballen noch vor wenigen Monaten.

Jetzt muss Drewes mindestens 90 Euro hinlegen – wenn denn überhaupt Nachschub zu bekommen ist. Kein Wunder, dass sich der 53-Jährige als rechtmäßiger Anwärter auf die Dürrehilfen von Bund und Land sieht, die im August in Aussicht gestellt worden waren. Ob Drewes tatsächlich Geld bekommt, steht allerdings dahin. Er selbst hat Zweifel. Und dafür gibt es offenbar handfeste Gründe.

An Bremens grünem Rand gibt es noch gut 150 Höfe, die im Haupt- oder Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Ein nennenswerter Wirtschaftsfaktor ist das zwar nicht mehr, doch im Blockland, in der Mahndorfer Marsch, in Oberneuland und im Niedervieland ist die Landwirtschaft immer noch ein prägender Faktor.

Wintervorräte schon im Sommer verfüttert

Diese zumeist kleinen bis mittelgroßen Betriebe hat die seit dem Frühjahr anhaltende Dürre ins Mark getroffen. Den ganzen Sommer über regnete es kaum, und auch im Frühherbst war es bisher ausgesprochen trocken. „Mein Vater erinnert sich, dass es nur 1959 mal eine vergleichbare Situation gegeben hat“, sagt Jürgen Drewes.

Normalerweise kann der Landwirt sein Futter selbst beschaffen. Die knapp 150 Stück Milchvieh bekommen Gras und Gras-Silage, Heu und Mais-Silage aus eigener Herstellung. Doch weil die Pflanzen ihr Wachstum auf den trockenen Standorten fast komplett einstellten, mussten Drewes und seine Berufskollegen teilweise schon im Sommer beginnen, ihre Wintervorräte zu verfüttern.

Reserven aus dem vergangenen Jahr gibt es nicht, denn auch 2017 war für die Bauern schon ein problematisches Jahr. Im Herbst weichten lang anhaltende Niederschläge die Felder so sehr auf, dass eine Gras- und Maisernte teilweise nicht mehr möglich war. „So trifft uns die Dürre jetzt umso härter“, hadert Drewes mit dem Wetter.

Gut 7000 Euro hat der Landwirt nach eigenen Angaben bereits für Zukäufe ausgeben müssen. Wird ihm der Staat diesen Schaden und die noch bevorstehenden Einnahmeausfälle und Mehrausgaben zumindest teilweise ersetzen? Was Drewes bisher aus Agrar-Fachzeitschriften entnehmen konnte, stimmt ihn nicht besonders zuversichtlich. „Man muss schon fast pleite sein, bevor man mit Hilfszahlungen rechnen kann“, befürchtet der Landwirt.

Angekündigt sei darüber hinaus, dass mögliche Nebeneinnahmen, wie sie manche bäuerlichen Betriebe etwa durch Hofgastronomie oder Ferienwohnungen erwirtschaften, bei der Prüfung der Hilfebedürftigkeit angerechnet werden sollen. „Da kann man sich unschwer vorstellen, dass kaum ein Landwirt für die Dürrehilfen infrage kommen wird.“

An einer Offenlegung sämtlicher Einkünfte werden die vom Wetter gebeutelten Landwirte tatsächlich nicht vorbeikommen. So sieht es der Präsident der Landwirtschaftskammer Bremen, Ralf Hagens. „Der Bund gibt die Kriterien vor“, so Hagens. Bremer Landwirte werden sich mit ihren Anträgen nach seinem Kenntnisstand an die Landwirtschaftskammer Hannover wenden müssen.

Noch nicht in Existenznot

Dass Bremer Behörden bei den Dürrehilfen weitestgehend außen vor sind, bestätigt auch der Sprecher des Umweltressorts, Jens Tittmann. Nach seinen Worten wird das Antragsverfahren Anfang November starten. Tittmann bestätigt auch, dass nur wirklich existenzgefährdete Betriebe mit Unterstützungszahlungen rechnen können.

Wer lediglich Ausfälle zu beklagen hat, ansonsten aber halbwegs solide dasteht, kann sich das Porto für den Antrag sparen. Bereits im August hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) angekündigt, für Dürrehilfen 150 bis 170 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen – weit weniger also als die rund eine Milliarde Euro, die vom Bauernverband gefordert worden waren.

Abgesprochen ist zwischen Bund und Ländern, dass betroffenen Betrieben jeweils maximal die Hälfte der Schäden ausgeglichen wird. Den konkreten Betrag teilen sich dann der Bund und das betroffene Bundesland. Bremen hat für diesen Zweck bereits 135 000 Euro in seinem Haushalt umgeschichtet. Jens Tittmann geht davon aus, dass die ersten Gelder noch im laufenden Jahr fließen können.

Jürgen Drewes hofft noch, dass sich die Haushälter der Bürgerschaft etwas großherziger zeigen und nicht nur auf die grundsätzliche Zuständigkeit des Bundes verweisen. Die Bremer Politik könne beweisen, „dass ihnen die heimische Landwirtschaft noch etwas wert ist“. Noch, so räumt der Landwirt aus dem Hollerland ein, sei er nicht in Existenznot. „Aber ich möchte da auch nicht hineingeraten.“