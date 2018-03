Schaustellerhund Cooper hat es den Kindern sofort angetan. Der Golden Retriever begleitet die Gruppe die ganze Tour über. (Koch)

Noch ist an diesem Montagvormittag alles ruhig auf der Osterwiese. Die Lampen sind aus, die Musikboxen schweigen, die Fahrgeschäfte stehen still. Für eine kleine Gruppe von Lesern der WESER-KURIER-Kinderzeitung ändert sich das. Der Schaustellerverband des Landes Bremen lädt die jungen Besucher zu einer exklusiven Tour über die Osterwiese ein, inklusive Blick hinter die Kulissen.

Die Temperaturen sind alles andere als frühlingshaft an diesem vierten Tag des Volksfestes. Daher bittet der Verbandsvorsitzende Rudolf Robrahn zunächst alle in die Elchbar, wo Kakao und belegte Brötchen warten. Danach kann die Führung losgehen. Erster Stopp: die Berg & Tal Achterbahn. Bevor die Kinder einsteigen, löchern sie Besitzer Fredy Schneider mit Fragen. Wie schnell fährt die Bahn? Wie lang ist die Strecke? Große Irritation herrscht dann, als sie in der 50 Jahre alten Achterbahn sitzen. Wo sind die Gurte?, fragen sie beinahe unisono. "Ich habe Bammel", sagt Smilla (8), und ihrer Freundin Ann-Kathrin (9) geht es offenbar ebenso.

"Die Haltegriffe ersetzen die Gurte", beruhigt Schneider die Kinder. Dann geht alles ganz schnell, mit bis zu 60 Kilometern die Stunde: Berg auf, hinunter ins Tal, drehen im Kreis und wieder auf und ab. Das war's. Ein kurzes, aber tolles Vergnügen mit Bauchkribbeln, da sind sich alle einig.

Als Nächstes wartet Lars Kellner an der Silbermine auf die Besucher. An seinem Losstand dürfen sie vor den Augen unzähliger Plüschtiere in den Lostopf greifen. Wie viele Stofftiere in seinem riesigen Wagen hängen, kann der Mann mit der Melone nicht beantworten. Während die Kinder eifrig ein Los nach dem anderen aufreißen, erzählt der Losverkäufer, dass der Flamingo das neue Einhorn ist.

Weiter geht es zu einem Klassiker der Volksfeste. Beim Autoscooter Top In erklärt Ralf Böker Junior, wie diese Autos überhaupt funktionieren und warum das Anschnallen so wichtig ist. "Als ich klein war, bin ich mit dem Kopf gegen das Lenkrad gestoßen und habe mir dabei drei Zähne rausgehauen." Prompt legen alle ihre Gurte an. Dann erklingt laute Musik auf der sonst noch stillen Osterwiese. Die Autos starten und mit ihnen die Kinder, für die das ein großer Spaß ist. Sie rasen nur so über die Fläche und rammen einander mit den Autos.

"Wir durften so viele Fragen stellen und so viel ausprobieren"

Doch es geht nicht nur höher und schneller. Die junge Generation der Schausteller nimmt die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise. „Hinter den Kulissen“ heißt die Ausstellung, die Schaustellerfahrzeuge aus acht Jahrzehnten und damit den Wandel der Schaustellerei zeigt. Als eine über 100 Jahre alte Konzertorgel spielt, erklingen für die jungen Besucher unbekannte Töne. Von dort geht es buchstäblich hinter den Kulissen weiter. Zwischen Zäunen und Wohnwagen führt Rudolf Robrahn die Gruppe auf dem kürzesten Weg zur Geisterbahn "Haunted Mansion". Die Fahrt lässt alle erschauern. "Das war so gruselig. Da gehe ich nicht wieder rein", sagt Annika (10). Das hat sich Sienna (9) schon gedacht, sie bleibt draußen.

Langsam kehrt weiteres Leben auf der Osterwiese ein. Tresen werden geputzt, Auslagen aufgefüllt, Rollläden hochgezogen. Gleich beginnt der Tag auf dem Volksfest. Für die kleine Gruppe aber neigt sich die Backstage-Tour dem Ende zu. Doch nicht ohne ein Eis. Bei Manke & Coldewey lassen sich alle Kinder geduldig erklären, wie das "Eis wie Sahne" hergestellt wird, ehe sie es selbst genießen dürfen. Einen letzten ungeplanten Höhepunkt gibt es dann doch noch: eine besonders lange Runde im Break Dancer. Besser hätte diese exklusive Führung für die Kinder nicht enden können.