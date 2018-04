Kapitän Uwe Pahl im Jahr 2012 vor der "Polarstern". (Lars Grübner)

Uwe Pahl hätte nichts dagegen gehabt, bis zu seinem Renteneintritt die kleinen Adéliepinguine zu beobachten. Schließlich gehören sie in der Antarktis zu seinen Lieblingstieren, so lebendig und freundlich, wie die schwarz-weißen Tiere dem Menschen begegnen. Doch seine Reederei hatte etwas anderes mit dem Kapitän vor. Man könnte meinen, eine Option wäre gewesen, ihn in Rente zu schicken. Schließlich ist Pahl mittlerweile 70 Jahre alt. Doch bis 2021 ist er mit Sicherheit noch eingespannt. Der einstige Kapitän des Forschungsschiffs „Polarstern“ kümmert sich seit 2014 um den Nachfolger des Eisbrechers, die „Polarstern II“. Er ist dabei Herr über die Konstruktion und Bauaufsicht des Schiffs, das in knapp vier Jahren seinen Vorgänger ablösen soll. Etwa 20 Jahre lang hat Pahl zuvor das größte deutsche Forschungsschiff gefahren, auf dem Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven die Polarmeere in der Arktis und Antarktis studieren.

Dass er so lange Kapitän auf dem Eisbrecher bleiben würde, damit hätte er zu Beginn seiner Mission nicht gerechnet. Die Hamburger Reederei Laeisz, bei der Pahl seit 52 Jahren arbeitet, hatte sich den Kapitän für die „Polarstern“ ausgesucht, da der Rostocker bereits auf seinen Fahrten auf Handelsschiffen Wissenschaftler mit an Bord hatte und sich für ihre Arbeit interessierte. „Zu Beginn hatte ich allerdings die Befürchtung, dass dieses Forschungsschiff nur eine Randerscheinung ist und ich deshalb den Übergang auf die großen Containerschiffe verpasse“, sagt Pahl.

Das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" im antarktischen Meereis. Ihr Einsatzgebiet sind die Polargebiete der Arktis und Antarktis inklusive der Packeiszone. Sie kann bis zu 1,5 Meter dickes Eis problemlos durchbrechen. Ist das Eis dicker, rammt sie sich den Weg frei. (IceCam/Stefan Hendricks)

Doch die „Polarstern“ sollte in den folgenden Jahren jenes Schiff werden, auf dem Pahl sich während seiner gesamten Karriere am wohlsten fühlte. Im Dienste der Wissenschaft fährt das Forschungsschiff mehrmals im Jahr durch die Polarregionen der Erde und versorgt zudem die permanent besetzten Forschungseinrichtungen Koldewey-Station in der Arktis und die Neumayer-Station in der Antarktis. Anders als bei seinen vorherigen Reisen auf Handelsschiffen gilt ansonsten auf diesen Einsätzen die Devise: Der Weg ist das Ziel. „Es gibt keine Häfen, die wir anlaufen, und keine anderen Menschen, die man dort trifft. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen“, sagt er.

Entschädigt wird man dafür mit Naturgewalten, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. An den vielen Eisbergen, dem klaren Wasser und der Tierwelt hat sich Uwe Pahl auch nach vielen Jahren nicht satt sehen können. „Das ist ein faszinierendes Gebiet, in das ich sonst vermutlich niemals gekommen wäre“, sagt er. Wenn die ersten Pinguine auf dem Eis auftauchten, dann hat Pahl sich jedes Mal ein bisschen so gefühlt, als ob er nach Hause käme. Während der Sommerreisen haben die Wissenschaftler und die Crew zudem Eisbärenmütter und ihren Nachwuchs bestaunen können. „Das ist schon etwas anderes als Knut im Zoo“, sagt Pahl.

Soziales Leben an Bord

Die Forschungsreisen ins ewige Eis dauern mitunter bis zu 75 Tage. Das kann besonders im Winter, wenn es so gut wie kein Tageslicht gibt, zur Nervenprobe werden. „Da war es meine Aufgabe auch, auf das soziale Leben an Bord zu achten“, sagt er. Auf dem 118 Meter langen und 25 Meter breiten Schiff gibt es deshalb neben den regulären Kabinen und Laboratorien auch ein kleines Schwimmbad, ein Solarium und einen Fitnessraum.

All das ist für Pahl passé. Ausgelastet ist er mit seiner neuen Aufgabe trotzdem und Angst vor seinem Ruhestand hat der Kapitän auch nicht. „Ich komme aus einer alten Seemannsfamilie. Ich kenne diese Art von Leben und freue mich auf diesen Abschnitt“, sagt er. Wäre es nach seiner Mutter gegangen, wäre Pahl gar nicht erst Kapitän geworden. Lieber wäre ihr Rechtsanwalt oder Ingenieur gewesen. Doch das Seefahrer-Gen setzte sich bei Pahl nach einer Ausbildung an Land durch. Bereut hat er diese Entscheidung nie. Nur eines, das kann sich der 70-Jährige für seinen Ruhestand nicht vorstellen: Kreuzfahrten. Seine Frau habe ihn bereits im vergangenen Jahr zu einigen solcher Reisen überredet. Doch daran hat der Kapitän keinen Gefallen gefunden. Warum nicht? „Na, weil ich da nichts zu sagen habe und nur einer von vielen bin“, sagt Pahl.