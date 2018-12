Kein Plastik, keine Chemie: Lara Lamping zeigt in ihren Workshops, wie man Kosmetikprodukte umweltschonend herstellt. (Christina Kuhaupt)

Auf wenige Zutaten kommt es Lara Lamping an, die seit fünf Jahren ihre Kosmetik selbst herstellt. Deshalb enthielt ihr erstes Pflegeprodukt auch nur Natron, Birkenzucker und Minzöl. Das Ergebnis: ein Zahnpastapulver. Eine aktuelle Probe zeigt die 28-Jährige, die viel mit natürlichen Ingredienzien experimentiert, in einem ausgekochten Marmeladenglas: weißes, grobes Pulver, das etwas nach Pfefferminz riecht. Eine herkömmliche Zahnpasta enthält dagegen über zehn Inhaltsstoffe, die auf -ol oder -oxid enden.

„Natürliche Kosmetik gibt mir ein gutes ­Gefühl, weil ich weiß, was da drin ist“, sagt Lamping in der Klimawerkstadt in der Bremer Neustadt, „und das fertige Produkt macht schon ein bisschen stolz.“ Dort arbeitet sie seit Mai und gibt kostenlose Workshops zu „Grüner Kosmetik“ zum Selbermachen. Ihr Gesicht ist ungeschminkt und jung. Make-up benutze sie selten. „Aber eine getönte Tagescreme ­herstellen ist gar nicht so schwierig“, sagt sie. Ihre Stimme ist sanft und ruhig, auch während sie die Kosmetikproduktion für Einsteiger erklärt.

„Man kann mit simplen Sachen anfangen“, erläutert sie, ihren Rücken hält sie kerzengerade. Die Haare könne man mit Roggenmehl waschen, das mit Wasser zu einer Shampookonsistenz gerührt wird. Im Anschluss gebe man die Spülung aus verdünntem Apfelessig ins Haar und spüle sie mit kaltem Wasser aus. „Dann glänzen die Haare auch schön“, sagt die gebürtige Nienburgerin. Alle Produkte vor ihr auf dem Palettentisch benutzt sie auch zu Hause: Cremes, Lippenbalsam, Shampoo, Deospray und -creme, Zahnpasta, Trockenshampoo und Badesalz.

Die Tagescreme gefällt ihr besonders. Aus dem recycelten Döschen in ihrer Hand strömt ein ungewohnt würziger, leicht scharfer Geruch. Über ihrem Daumen steht in blauer Schreibschrift „Julian“. Darauf angesprochen verdeckt sie den Kugelschreiber-Schriftzug sofort mit der anderen Hand. Sie wolle sich nur selbst daran erinnern, einen Freund anzurufen, sagt die studierte Germanistin und Philosophin, die nicht gern im Mittelpunkt steht. Sie wäre wohl selbst auch nie darauf gekommen, einen Workshop zu ihrem Hobby zu veranstalten, meint sie und ergänzt: „In der Klimawerkstadt hat sich das so ergeben.“ Für sie sei das völlig neu, Kurse zu leiten. Drei waren es bereits und weitere sind aufgrund vieler Interessenten und langer Wartelisten geplant. „Die Nachfrage in Bremen ist groß“, erklärt sie.

Kein Wunder: Der Trend, seine Kosmetik selbst zu produzieren („Do it yourself“, kurz DIY) hält sich seit Jahren im Internet. Zahllose Ratgeber, Blogs und Videoanleitungen auf der Internetplattform Youtube informieren über hausgemachte Schönheitsartikel. Neuen Aufschwung erhält der Trend seit einigen Monaten dank der Ergänzung zweier Worte: „Zero Waste“ (englisch für kein Müll). Denn mit den selbst gemachten Kosmetika kann man den Plastikmüll der gängigen Drogerieartikel vermeiden. Das versucht auch Lamping.

Am Ende einer einmonatigen „Müllchallenge“ im Sommer hielt sie ihren gesamten Plastikmüll in einer Faust. „Das schaffe ich normalerweise nicht“, ergänzt sie und lächelt. Für so wenig Müll müsse sie ihr Kaufverhalten im Alltag stark kontrollieren. Dabei kauft sie bereits nur im lokalen Unverpacktladen ihre Lebensmittel und alle Kosmetikzutaten möglichst im Glas. „Aber je spezieller die Produkte sind, desto schwieriger wird es, sie nicht in einer Plastikverpackung zu bekommen“, erläutert sie. Das sei etwa bei Schlämmerkreide der Fall, die sie heute für Zahnpasta verwenden würde.

„Ich bin nicht Zero Waste“, sagt Lamping. An andere Menschen habe sie den Anspruch auch nicht. Wenn die Leute nicht genügend Zeit hätten, könne man auch nicht von ihnen verlangen, alles selbst herzustellen. „Ich mache auch noch keine Seife“, sagt sie. Für Reisen statte sie sich zudem immer noch in einer Drogerie aus. Lamping spricht gelassen über die Verantwortung des Einzelnen für die Umwelt. Dabei ist erst der UN-Klimagipfel erneut mit einem wenig Veränderung versprechenden Abschlussdokument zu Ende gegangen. Für die Hobbykosmetikerin ist das kein Grund, Druck auf den Einzelnen auszuüben, um dessen Konsumverhalten zu ändern.

„Wir wollen in der Klimawerkstadt praktische Ideen für den Alltag vermitteln“, sagt sie. So könnten die Menschen im Alltag etwas verändern ohne sich gleich machtlos dem globalen Klimawandel gegenüber zu sehen. „Außerdem macht das Experimentieren mit Kosmetik viel Spaß“, ergänzt sie. Man müsse dabei nur darauf achten, was einem selbst gut tue und möglichst wenige Zutaten verwenden.

Eine Zukunft bei gleichbleibendem Plastik- und Ressourcenverbrauch kann sich Lamping trotzdem nicht vorstellen. Deshalb hofft sie, dass bald doch viele Menschen ihre Konsumgewohnheiten umstellen. „Man könnte ja einfach mal am Wochenende selbst gemachte Kosmetik benutzen“, sagt sie sanft.