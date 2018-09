Der neue und bisherige Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur: Christian von Wissel (links) und Eberhard Syring vor dem Essighaus in der Langenstraße. (Christina Kuhaupt)

Sehnsucht nach Mittelalter, nach der Stadt, wie sie zur Zeit der Weserrenaissance aussah, davon zeugen die Pläne für ein neues Balgequartier rund um die Langenstraße. Das sagen der bisherige und der neue wissenschaftliche Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur, Eberhard Syring und Christian von Wessel. Die Pläne für die Umgestaltung eines Herzstücks der Innenstadt hatte zuvor der Bremer Kaffeedynastie-Spross Christian Jacobs vorgestellt.

Gegensätzliche Phasen lösen sich in der Architektur ab, sagt Syring: Zeiten, in denen sich Bauherren und Architekten selbstbewusst vom Alten abheben und neue Stile ausprobieren und Zeiten, in denen es den Wunsch gebe, Bauten und Stile längst vergangener Jahrhunderte wieder aufleben zu lassen. „Auf etwa 15 Jahre einer zweiten Moderne mit Klötzchenarchitektur wie man sie von den Neubauten der Überseestadt kennt, scheint jetzt wieder eine Zeit mit einem starken Bedürfnis nach Rekonstruktion zu folgen“, analysiert er. Als weiteres Beispiel dafür, das Neubauten zuletzt verstärkt historische Stile aufgriffen, nennt er den Neubau der Bremer Landesbank, der Elemente der Weserrenaissance und des norddeutschen Backstein-Expressionismus integriert.

Mehr zum Thema Jacobs' Plan für die Innenstadt Neues Balgequartier soll Brückenschlag zur Weser sein Das neue Balgequartier: Die Pläne von Christian Jacobs werden immer größer. Wie geben einen ... mehr »

Nun kommt die Vision von Christian Jacobs und dem beauftragten Züricher Architekturbüros Müller & Maranter für das Balgequartier hinzu: Zwischen Langen- und Obernstraße soll unter der Regie von Jacobs nach ein Stück mittelalterliche Stadt in Bremen wieder auferstehen – kombiniert mit Gastronomie und großen Bürohäusern. Spektakulärstes Element der Pläne für die Langenstraße im Herzen der Innenstadt ist, dass die berühmte mittelalterliche Fassade des Essighauses komplett rekonstruiert werden soll. Die reich verzierte Front des Patrizierhauses ist so besonders, dass zwischenzeitlich sogar ein Londoner Kunstgewerbe-Museum Interesse bekundete, sie zu erwerben. Die Fassade wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, ist aber durch Fotos und Baupläne gut dokumentiert.

Mittelalterliche Fassade soll nachgebildet werden

Vom mittelalterlichen Essighaus sind nur noch Teile übrig: Die gut erhaltene Fassade des Erdgeschosses mit den Utluchten ziert bereits heute das schmale Gebäude. Einige wenige weitere Originalelemente sind laut Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki darüber hinaus erhalten: „Es gibt noch zwei Obelisken, die oben auf dem Giebel angebracht waren und etwas Zierwerk der Fassade.“ Diese Fragmente seien bislang im Inneren des Essighauses eingebaut. Jacobs will die mittelalterliche Fassade nachbilden.

Auch ein weiterer alter Giebel soll von einem Gebäude zum nächsten wechseln, und das Kontorhaus am Markt nach historischem Vorbild mittelalterliche Giebel erhalten. Geplant ist die Neugestaltung einer ganzen Häuserzeile inklusive einem neu genutzten Platz zwischen Jacobshaus und Stadtwaage.

Mehr zum Thema Bremer Innenstadt Jacobs baut ein neues Quartier Christian Jacobs, Spross der Bremer Kaffeedynastie, will in den nächsten Jahren ein neues Quartier ... mehr »

Erinnert fühlen sich Syring und von Wissel durch die Pläne für das Balgequartier an das, was zuletzt in Frankfurt geschah. Dort hat man in den vergangenen Jahren ein ganzes Areal mit 15 mittelalterlichen Gebäuden im Zentrum neu aufgebaut, das im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Ein nicht unumstrittenes Mega-Projekt, das rund 200 Millionen Euro verschlang – Kritiker sprechen von einer fotorealistischen Rekonstruktion des Mittelalters. Die frisch wieder auferstandene Altstadt zwischen Dom und Römerberg hat aber auch viele Fans und soll nun Ende September mit einem großen Fest gewürdigt werden. Schon jetzt wird sie mit rund 6000 bis 8000 Besuchern pro Tag als touristischer Mega-Erfolg gehandelt.

Alte Fassaden und Architektur sollen Halt geben

Sehnsucht nach alten Zeiten und der Rekonstruktion längst vergangener Bauten gebe es oft vor allem in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche, analysieren die Bremer Architektur-Experten. Von Wissel nennt Globalisierung und Digitalisierung als zwei verunsichernde Umwälzungen der Gegenwart. Syring weist auf den Wandel der Bremer Innenstadt hin: „Die großen Kaufhäuser wie Hertie und Kaufhof verschwinden, gleichzeitig wird die autogerechte Stadt zurück gebaut, wie man am geplanten Abriss des Parkhauses Mitte sieht“, sagt der Bauhistoriker. „Die Innenstadt verändert sich, da sollen alte Fassaden und die Architektur Halt geben.“

So könnte das neue Balgequartier nach den Plänen von Christian Jacobs aussehen. (Jacobs)

Eberhard Syring, der an der Hochschule lehrt und sich als Architekturhistoriker intensiv mit Bremens Bauten befasst hat, war lange wissenschaftlicher Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur (BZB) und geht nun in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist seit Anfang September der Architekt und Stadttheoretiker von Wissel, der zuvor unter anderem in London, Berlin, Mexiko City, Madrid und Braunschweig gelebt und geforscht hat.

Auch Wohnen für alle sollte in der Innenstadt ein Thema sein

Die beiden Architekturprofessoren haben einen unterschiedlichen Blick auf die städtebauliche Vision von Jacobs. Sie ordnen nicht nur ein, sondern beziehen auch Stellung. "Wege zur Weser zu stärken und mit dem Jacobshof einen Platz zu schaffen, wo zuvor nur ein Parkplatz war, ist eine gute Idee", sagt von Wissel. Doch einen Platz zu schaffen, auf dem vor allem reiche Leute Kaffee trinken und etwas essen, ist für mich nicht Stadt", betont er. "Stadt ist für mich ein Zusammengeworfen-Sein verschiedener Gruppen." Zöge beispielsweise eine Schule in eines der angrenzenden Gebäude ein, würde der Platz anders genutzt, sagt er. Syring macht einen weiteren Vorschlag: Vorstellbar sei, dass die Stadtwaage eine Art Innenstadt-Schaufenster des recht abgelegenen Focke-Museums beherberge – einen öffentlichen Ort, an dem man sich über Stadtgeschichte informieren könne. Er fordert zudem: Nicht nur weitere Büroflächen, sondern auch Wohnen für alle sollte in der Innenstadt ein Thema sein.

Mehr zum Thema Unternehmer Kurt Zech Neue Ideen für Bremer Innenstadt gesucht Der Bremer Unternehmer Kurt Zech lädt branchenübergreifend Experten für eine ganze Woche zur ... mehr »

Von Wissel betont: „Die Grundstücke, die jetzt neu gestaltet werden, haben ihren hohen Wert deshalb, weil sie neben Unesco-Weltkulturerbe liegen, an dem viele Bremer mitgearbeitet haben – am Gewinn durch eine Umgestaltung sollte man deshalb auch viele Bremer beteiligen.“ Er fordert, die Stadtgesellschaft müsse stärker als bisher in die Neugestaltung des Gebiets einbezogen werden. Jacobs hatte die Pläne mit dem Senat und dem Landesdenkmalpfleger abgestimmt und im Beirat Mitte vorgestellt. Er zeigte sich offen dafür, dass sein Plan mit der Stadtgesellschaft zusammen entwickelt werden müsse und sagte, sein Konzept sei dynamisch.