Fröhlich und ausgelassen toben diese Kinder auf einem Spielplatz. Nicht allen Kindern in Bremen geht es so gut. (dpa)

Luftballons, Eis und Hüpfburg – Bremer Kinder dürfen an diesem 1. Juni den ersten von zwei Ehrentagen im Jahr feiern. Seit der Wiedervereinigung gelten dieser Termin und der 20. September als internationale Kindertage. Und weil noch immer viel zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern, sei es gut, so oft wie möglich daran zu erinnern, glauben die Vertreter verschiedener Bremer Institutionen, Verbände und Behörden, die sich mit der Situation von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen, in einer Befragung des WESER-KURIER.



Verbund Bremer Kindergruppen

„Die Situation der Kinder im Land ist sehr unterschiedlich“, sagt Gabi Helms vom Dachverband der Elternvereine. In Bremen gebe es viele unterschiedliche Angebote – von der Vielzahl der Kita-Angebote, über sehr unterschiedliche Schulen, Grünflächen, kulturelle Angebote bis zu den Angeboten für Familien in Not. „Das sind gute Bedingungen, unter denen sich Kinder wohlfühlen können“, sagt Helms. „Was fehlt, das sind genügend gute, verlässliche Betreuungsplätze in den Kitas und Schulen und gute Fachkräfte.“ Helms fragt sich aber, ob alle Familien mit Kindern die Angebote nutzen und ob es die richtigen sind. „Ob Familien in der Lage sind, die Angebote zu nutzen, hängt von der Einstellung der Eltern ab und ob sie sich kümmern.“ Helms glaubt: „Den Bremer Kindern fehlt Zeit, in der sie spielen können ohne irgendwelche Anforderungen.“



Bremer Philharmoniker

„Wenn man in die Gesichter der rund 15 000 Kinder und Jugendliche blickt, die jährlich durch die vielfältigen musikpädagogischen Angebote der Bremer Philharmoniker in Kontakt mit Instrumenten und klassischer Musik kommen, weiß man, dass es den Kindern sehr viel Freude bereitet, sich mit Musik zu beschäftigen“, sagt Intendant Christian Kötter-Lixfeld. „Viele Kinder lernen sogar selbst ein Instrument.“ Bremen mache es Kindern nicht zuletzt durch die vielfältigen musikpädagogischen Angebote relativ leicht, Musik für sich aktiv zu entdecken. Die Bremer Philharmoniker förderten dies durch mittlerweile drei über das Stadtgebiet verteilte Musikwerkstätten „und natürlich durch die vielen Konzerte und Projekte, die wir speziell für Kinder und Jugendliche anbieten“, so Kötter-Lixfeld. Mittlerweile seien die Philharmoniker jährlich in rund 25 Schulen für einzelne Konzerte oder ganze Projektwochen unterwegs. „Mir fallen nicht viele Städte ein, die überhaupt ein vergleichbar aktives Orchester vor Ort haben.“ Die Entscheidung, ob ein Kind ein Instrument lerne oder nicht, oder ob es Musik live im Konzert erleben kann, sollte nicht vom Einkommen der Eltern oder anderen Zugangshindernissen abhängen. „In diesem Sinne können wir uns für mehr Chancengleichheit stark machen.“



Zentralelternbeirat Bremen

„In Gröpelingen, Huchting, Blumenthal und Osterholz-Tenever gibt es viele Familien, deren Kinder noch nie in der Innenstadt waren“, sagt der Vorsitzende, Pierre Hansen. „Kindern von Eltern, die von Armut bedroht sind, können nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben.“ Um dem zu begegnen, gebe es in Bremen tolle Projekte, die mit Familien in sozial schwierigen Lagen kulturelle, politische und gesellschaftliche Angebote entdeckten. Auffällig gewachsen sei in den vergangenen Jahren die Zahl jener Kinder, die mit neun Jahren nicht ans Wasser gewöhnt sind und deshalb die Prüfung fürs Schwimmabzeichen nicht bestehen. Hansen wünscht sich, dass eine Wassergewöhnung schon in der Kita stattfindet. Hansen: „Froh bin ich persönlich über das Bremer Bildungssystem.“ Wenn auch hier und da Geld und Personal fehle, so hätten die Schüler hier „wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln“. Vergleiche man die Anzahl der Schüler ohne Abschluss, sei Bremen im Bundesvergleich unter den ersten drei. „Das ist hervorragend“, lobt Hansen.



Die Gesundheitsbehörde

„Die ge­sund­heit­liche La­ge von Kin­dern und Ju­gend­li­chen ist in Deutsch­land ziem­lich gut“, sagt Sprecherin Christina Selzer. „Wir verzeichnen eine hohe Teilnahmequote an den kinderärztlichen U-Untersuchungen.“ Trotz guter Information gebe es aber in Bremen Kinder und Ju­gend­li­che, die die Vorsorgeangebote nicht ausreichend nutzten. „Bei ihnen werden häufiger Übergewicht und schlechte Zahngesundheit festgestellt“, so Selzer. Die Impfquoten der angehenden Bremer ABC-Schützen seien im Bundesvergleich zufriedenstellend bis sehr gut. „Bremer Kinder haben in allen Stadtteilen einen direkten Zugang zu Grün- und Erholungsflächen“, so Selzer, „und auch der Zugang zu Badeseen mit einer sehr hohen Wasserqualität und zu Schwimmbädern ist in allen Stadtteilen gegeben.“ Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst mit seinen vielfältigen Angeboten vor Ort sei stark vernetzt mit den Akteuren in den Quartieren. Doch: „Auch in Bremen sehen wir, dass Kindergesundheit in einem engen Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Sta­tus steht“, sagt Selzer. Auf­fäl­lig­keit­en wie Sprach- und Sprech­stö­rung­en, Ess­stö­rung­en, Bewegungsmangel so­wie Tabak- und Alkoholkonsum seien in Quartieren mit besonderen Entwicklungsbedarfen ausgeprägter als in anderen Quartieren. Präventionsfachkräfte an den Schulen sollen deshalb künftig Ansprechpartner sein und Unterstützung in gesundheitsbezogenen Fragestellungen liefern. „Was in Bremen fehlt, sind mehr gesundheitsförderliche An­ge­bo­te vor Ort.“ Demnächst soll es gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit der Menschen in Bremen geben, so Selzer.



Stiftung „Starke Kinder“

„Bei uns melden sich Bremer Familien, denen es nicht möglich ist, den Ballettunterricht für ihr Kind zu bezahlen“, sagt Hannelore Klier. Die Stiftung gewähre Zuschüsse zu solchen Freizeitangeboten. Klier kritisiert: „Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind, bekommen zu wenig Geld für Teilhabe-Angebote.“ Seit Einführung von Hartz IV sei der Regelsatz in Höhe von zehn Euro pro Monat nahezu gleich geblieben. „Einem Kind, das sehr aktiv ist oder es gern wäre, zwei Sachen zu ermöglichen, geht mit diesem Betrag nicht.“ Manchmal fehle sogar das Geld fürs Seepferdchen-Schwimmabzeichen. Im Freizeitbereich, so Klier, „da ist die Schere zwischen Arm und Reich besonders weit geöffnet. Es gibt einige, die es sich leisten können, und andere nicht.“



Deutscher Kinderschutzbund in Bremen

„Kinder sind wegen ihrer sich erst entwickelnden Fähigkeiten besondere Menschen mit besonderen Bedürfnissen“, sagt Geschäftsführerin Kathrin Moosdorf. In Bremen seien die Rechte von Kindern seit 15 Jahren in der Landesverfassung verankert. Bremerhaven habe als eine von etwa 100 der insgesamt 11 000 Kommunen in Deutschland eine Kinderbeauftragte. „In der Stadt und im Land Bremen wird eine solche Instanz schmerzlich vermisst“, so Moosdorf. Bremen fehle eine übergeordnete Stelle, die sich für kindgerechte Lebensbedingungen in der Stadt einsetzt, deren Durchsetzung unterstützt und alle Interessierten darüber informiert. Für die Kinder und Jugendlichen fehle eine Anlaufstelle, an die sie sich mit ihren Fragen und Problemen wenden können. „Diese Lücke in Bremen muss dringend geschlossen werden“, fordert Moosdorf. Im Übrigen gebe es viele gute Projekte und Organisationen, die sich in den Stadtteilen für einzelne Kinderrechte engagierten. „Wir als Kinderschutzbund sehen aber, dass es beim Recht auf eine kindgerechte Entwicklung, dem Recht auf gute Versorgung, dem Recht auf Schutz vor seelischer und körperlicher Gewalt sowie dem Recht auf Mitbestimmung noch sehr viel zu tun gibt.“



Die Sozialbehörde

„Wer an Kinder in Bremen denkt, hat vermutlich vor allem die Armut im Blick, die Spaltung der Stadt in Arm und Reich“, sagt Sprecher Bernd Schneider. Kein Bundesland habe einen höheren Anteil an armutsgefährdeten Kindern. Es gebe auf der anderen Seite aber ein gut ausgebautes System der Unterstützung – mit den Häusern der Familie, den Mehrgenerationenhäusern, dem Familiennetzwerk, den Win-Gebieten, gut ausgebauten Beteiligungsprozessen für Kinder und einer funktionierenden Jugendhilfe. „Auch die Sozialbehörde weiß: Das kann die Armut selbst nicht unmittelbar lindern. Die soziale Infrastruktur ist aber ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe, um Familien zu entlasten und so das Aufwachsen von Kindern positiv zu begleiten.“

Zur Sache

Kindertag

Um an die Bedürfnisse und Rechte von Kindern zu erinnern, hatten die Vereinten Nationen die Unicef bereits 1954 damit beauftragt, einen weltweiten Kindertag einzurichten. Seitdem wird nach Angaben des Deutschen Kinderhilfswerks in 145 Ländern Kindertag gefeiert – in Deutschland sogar zweimal. Im Land Bremen zählte das Statistische Bundesamt Ende 2016 rund 108 400 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Diese Mädchen und Jungen leben in 60 000 Familien, darunter 15 000 Alleinerziehende (hauptsächlich Mütter) und in 5000 nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Mehr als die Hälfte war jünger als 10 Jahre, gut ein Fünftel jünger als drei Jahre.