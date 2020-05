In der Corona-Krise lässt sich die Zeit Zuhause auch sinnvoll nutzen. (Kai Remmers /dpa)

Viele Menschen verbringen derzeit – oft nicht freiwillig – viel Zeit in den

eigenen vier Wänden. Doch auch zu Hause muss es nicht langweilig werden.

In der Serie „Zusammen Zuhause“ des WESER-KURIER geben Experten

Tipps, wie sich die Tage gestalten lassen können. Die Zeit daheim kann man nutzen, um Haus und Hof zu verschönern und kleine Reparaturen zu

erledigen. Mit welchen Tricks das am besten funktioniert, verrät Heimwerk-

Experte Michael Pommer von der DIY Academy.

Besser tapezieren

Man kann sich schon mal nach einem Tapetenwechsel sehnen – vor allem, wenn man die meiste Zeit zu Hause verbringt. Doch zunächst müssen die Wände entsprechend vorbereitet werden: „Die Wände sollten glatt sein und mit einem Tiefengrund behandelt werden“, sagt Michael Pommer. Die Grundierung sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit aus dem Kleister nicht direkt an die Wand abgegeben wird und die Tapete länger haftet. „Das verhindert lose Nähte.“ Pommer empfiehlt, dass der Raum nicht wärmer als 25 Grad Celsius sein sollte – und, dass man sich beim Arbeiten und Trocknen Zeit lässt. Außerdem tapeziert man am Besten bei Tageslicht und achtet darauf, dass man keine Schatten auf die Tapete wirft, um Unebenheiten erkennen zu können.

Besonders Anfängern rät Pommer zu Vliestapeten, denn sie verändern ihre Form nicht. Es gibt sie in verschiedenen Mustern, Farben und Strukturen. „Die Tapete kommt direkt von der Rolle an die Wand.“ Zum Anbringen lohnt es sich laut Pommer, auf Flüssigkleister zurückzugreifen. „Der wird mit Wasser angerührt und ist klumpenfrei.“ Nutzt man doch einen Klassischen in Pulverform, sollte man ihn langsam in einen Eimer Wasser einrühren, um Klumpen zu vermeiden. Der Kleister wird etwas über Bahnbreite mit einer Lammfellrolle oder Quast direkt auf die Wand auftragen. Für die Ecken verwendet man einen Pinsel. Manche Kleister sind nach dem Anrühren farbig, damit man sieht, ob man ihn ausreichend und gleichmäßig aufgetragen hat. Löst sich die Tapete nach einiger Zeit doch wieder von der Wand, kann man sie mit einem Naht- und Reparaturkleber wieder befestigen.

Holz aufmöbeln

Holzfußböden sorgen für ein natürliches Ambiente im eigenen Zuhause. Außerdem sind sie langlebig und strapazierfähig – so lassen sich kleine Macken leicht wieder entfernen. „Alles, was man braucht, ist ein gut funktionierendes Bügeleisen und ein feuchtes Handtuch“, sagt Heimwerk-Experte Michael Pommer. Zunächst schleift man den Lack vorsichtig an. Dann legt man Handtuch und Bügeleisen auf die Stelle. „Das Bügeleisen stellt man auf Seidentemperatur, dann verbrennt das Holz nicht.“ Durch die Feuchtigkeit quellen die Holzfasern leicht auf, das warme Bügeleisen entzieht sie dem Holz wieder. Diese Schritte wiederholt man so lange, bis die Delle nicht mehr zu sehen ist. „Mit einer Probe oder kleinen Dose Holzfarbe kann man die Stelle dann farblich wieder angleichen.“ Der Trick funktioniert sowohl bei Parkett als auch bei Holzmöbeln.

Ist das Holz erst mal gerissen, muss zu anderen Mitteln gegriffen werden. „Im Baumarkt kann man ein Kitt zur Holzreparatur kaufen. Das gibt es in jeder Farbe“, sagt Pommer. Zunächst wird die entsprechende Stelle angeschliffen und die Spachtelmasse aufgetragen. Nach Herstellerangaben muss die Masse über mehrere Stunden trocknen. Unebenheiten und Ränder können dann vorsichtig abgeschliffen werden, bevor die Holzoberfläche mit Öl oder Lasur behandelt wird.

Schöner streichen

Neue Farbe kann frischen Wind in die eigenen vier Wände bringen. Damit das auch gelingt, verrät Heimwerk-Experte Michael Pommer ein paar Tricks. Zuerst sollte man immer die Decke streichen, damit keine Farbspritzer auf frisch gestrichene Wände gelangen. Damit sämtliche Poren in Tapete oder Putz geschlossen werden, streicht man über Kreuz: „Von rechts oben nach links unten und von links oben nach rechts unten.“ Im Anschluss streicht man noch mal von oben nach unten drüber, ohne vorher neue Farbe aufzunehmen. „Dann hat man eine gleichmäßige Struktur.“ Außerdem rät Pommer dazu, hochwertige Farben zu kaufen. Sie decken besser, weil sie einen höheren Anteil an Weiß- und Farbpigmenten haben.

Damit kann man sich sparen, mehrmals zu streichen. Beim Streichen sollte man keine zu langen Pausen machen, um fleckige Wände zu vermeiden. „Wenn man feucht-in-feucht arbeitet, hat man hinterher keine Schatten.“ Streicht man Ecken und Absätze mit einem Pinsel vor, sollte man direkt mit einer Farbrolle weiterarbeiten, um auch hier ein fleckiges Ergebnis zu vermeiden. Für exakte, scharfe Farbkanten auf Raufasertapete kann man flaches Malerband aufkleben und die Kanten im Farbton der Wand überstreichen. Dadurch lassen sich kleine Lücken schließen. Sobald die Farbe trocken ist, streicht man im gewünschten Farbton.

Nutzt man verschiedene Farben, kann es lästig sein, die Farbwanne nach jedem Farbton auszuwaschen. Das lässt sich verhindern, in dem man eine dünne Plastiktüte über die Wanne stülpt, bevor man sie mit Farbe füllt. Nach dem Streichen können die Farbreste einfach mit der Mülltüte entsorgt werden. Um sich das Auswaschen der Werkzeuge zu sparen, wenn man eine Pause beim Streichen einlegt, kann man die Farbrollen und Pinsel in einer Plastiktüte oder Frischhaltefolie luftdicht verpacken.

So lassen sie sich bis zu 24 Stunden weiterverwenden, bevor man sie reinigen muss. Eine Farbwanne schütz die Farbe vor Verunreinigungen. Ungeöffnet sind Farben meist mehrere Jahre haltbar; nach dem Öffnen noch gut zwölf Monate. Wenn noch Farbe übrig ist, verschließt man den Eimer fest mit einem passenden Deckel – denn je weniger Luft an die Farbe gelangt, desto besser.

„Streichen und Trocknen dauern“, sagt Michael Pommer. Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte man die Heizung nicht hochstellen und die Fenster geschlossen halten, damit die Farbe langsam trocknen kann.

Wände glätten

Wenn ein Umzug ansteht, Bilder getauscht oder Möbel verrückt werden, bleiben häufig Bohrlöcher in den Wänden zurück. Vor einem neuen Wandanstrich sollten sie unbedingt verschlossen werden. Vor dem Verspachteln sollten Dübel unbedingt aus der Wand genommen werden. Ohne Schraube kann man sie mit einem Korkenzieher entfernen. Steckt noch eine Schraube im Dübel, dreht man sie ein Stück heraus und zieht beides mithilfe einer Zange aus der Wand.

Löcher und Risse in der Wand lassen sich unkompliziert verschließen – gebrauchsfähige Reparaturpasten aus der Tube gibt es im Baumarkt. Man gibt so viel Paste hinein, bis die Vertiefung geschlossen ist und etwas Masse hervorquillt. Anschließend wird die Paste gleichmäßig mit einem Spachtel um das Loch herum verteilt. Unebenheiten können mit einem feinen Schleifpapier ausgeglichen werden, nachdem die Masse ausgehärtet ist. Dann steht einem neuen Anstrich nichts mehr im Weg.

Rutschfest wohnen

Einfarbig oder gemustert, flauschig oder robust – die Auswahl an Teppichen ist groß. Alte Beläge sollten unbedingt entfernt werden, bevor neuer Teppich verlegt wird. Damit der Bodenbelag gut haftet, muss der Untergrund trocken, eben, riss- und staubfrei sein. In Räumen kleiner als 25 Quadratmeter reicht es aus, Teppich mit doppelseitigem Klebeband zu fixieren. Der Boden kann sofort wieder betreten werden und bei Bedarf lässt sich der Teppich wieder leicht entfernen.

Langlebiger, aber auch aufwendiger ist es, wenn der Teppich vollständig mit einem Dispersionsklebstoff verklebt wird. Mit einem Zahnspachtel wird der gebrauchsfertige Kleber abschnittsweise aufgetragen und der Belag in das Klebebett gerollt. In großen und oft genutzten Räumen, zum Beispiel in Wohn- und Kinderzimmern, ist es sinnvoll, Teppich zu verkleben. Bei Fußbodenheizungen muss geklärt werden, ob sich Teppich und Dispersionskleber dafür eignen.

Sauber bohren

Wie bleiben Teppich, Tapeten und Möbel sauber, wenn man bohrt? Es gibt einige Tricks, wie man den feinen Bohrstaub am besten auffängt. Das bekannteste Hilfsmittel ist vermutlich der Staubsauger: Unterhalb des Bohrers wird der Saugstutzen angesetzt, um das Bohrmehl aufgefangen, bevor es zu Boden rieseln kann. Voraussetzung: Man arbeitet zu zweit. Auch wer auf sich alleine gestellt ist, kann sich das Reinigen nach dem Bohren sparen.

Dazu befestigt man einen kleinen Briefumschlag oder einen Kaffeefilter aus Papier mit etwas Malerkrepp direkt unter der markierten Bohrstelle. Beim Bohren in die Decke ist ein leerer Joghurtbecher hilfreich. Man schneidet die obere Hälfte des Bechers ab und bohrt durch den Boden ein Loch. Der Joghurtbecher bleibt stecken, während man das Loch in die Decke bohrt. So rieselt das Bohrmehl in den Becher – und nicht in die Augen. Besonders komfortabel ist es, wenn man eine Schlagbohrmaschine verwendet, die eine Absaugvorrichtung hat. Die lässt sich auf Knopfdruck abnehmen und auch den Staubbehälter kann man mit einem Handgriff öffnen und entleeren.

Richtig rahmen

Bilder oder gerahmte Fotos an den Wänden geben dem Zuhause eine persönliche Note. Auf Augenhöhe kommen Bilder am besten zur Geltung. Dafür wird die Bildmitte in einer Höhe von etwa 1,60 Meter ausgerichtet. Bilder sollten mit Dübeln und Schrauben oder Haken befestigt werden, damit sie lange und sicher hängen; Stahlnägel sind nur für kleine Bilder geeignet. Große und schwere Rahmen benötigen zwei Aufhängepunkte. Die Position der Schrauben ermittelt man, in dem die Breite des Rahmens ausgemessen wird. Zu den Seiten lässt man drei bis sechs Zentimeter Platz. Dann werden die Maße auf die Wand übertragen und die Ausrichtung mit einer Wasserwaage überprüft.

Mit einer Akku-Schlagbohrmaschine und einem Steinbohrer werden die Löcher gesetzt. Die Art des Dübels richtet sich nach der Wand, die sich am Bohrstaub erkennen lässt. Im Zweifel nutzt man einen Universaldübel. Der Dübel wird mit einem Hammer in das vorgebohrte Loch geschlagen und eine passende Schraube oder Haken eingedreht. Dann kann das Bild aufgehängt werden.

Weitere Informationen

DIY Academy

Von Bastel- und Bauprojekten bis hin zu Reparaturarbeiten – die Expertinnen und ­Experten der DIY Academy wollen zum Heimwerken und Selbermachen inspirieren. Das Angebot richtet sich sowohl an versierte Heimwerker als auch an Einsteiger ohne Praxiserfahrungen. Inspirationen, Anleitungen und Tricks, um die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen gibt es im Internet unter www.diy-academy.eu.