Busse und Bahnen fahren Bahnhof nicht an

Experten untersuchen verdächtigen Gegenstand am Bremer Hauptbahnhof

Vanessa Ranft

In einem Bus am Bremer Bahnhof ist am Abend ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Experten der Bundespolizei wollen den Gegenstand noch am Abend untersuchen. Busse und Bahnen fahren den Bahnhof derzeit nicht an.