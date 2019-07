Eines der kleineren Krankenhäuser aus dem Bremer Umland: das Kreiskrankenhaus Osterholz-Scharmbeck. (von Lachner)

Weniger Kliniken bei gleichzeitiger Steigerung der Behandlungsqualität: Dass dies möglich sei, ist die zentrale Botschaft einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung. In ihrem Auftrag hatten sich Fachleute des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) Gedanken über eine Neuordnung der deutschen Krankenhauslandschaft gemacht. Die Thesen treffen überwiegend auf Widerspruch, auch in der Bremer Gesundheitswirtschaft und im Umland.

Den IGES-Forschern schwebt eine medizinische Versorgung vor, in der nicht die schnelle Erreichbarkeit einer Klinik Priorität hat, sondern die Qualität der Behandlung. Viele Krankenhäuser seien zu klein und verfügten oft nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung des Personals, um lebensbedrohliche Notfälle wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall angemessen zu behandeln.

„Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich durch eine Konzentration auf deutlich unter 600 statt heute knapp 1400 Kliniken vermeiden“, heißt es in einer Zusammenfassung der Studie. Auch angesichts des Fachkräftemangels sei ein Umsteuern sinnvoll. „Nur durch die Bündelung könnten Krankenhäuser der Regelversorgung in allen zentralen Abteilungen jederzeit die entsprechende fachärztliche und pflegerische Kompetenz vorhalten“, sind die Autoren des Papiers überzeugt. Auf Bundesebene kommt strammer Gegenwind insbesondere von den großen Interessenverbänden der Gesundheitswirtschaft.

Deutsche Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer äußern sich klar ablehnend. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält nichts davon, die Kliniklandschaft so brachial umzupflügen, wie von der Bertelsmann-Stiftung vorgeschlagen. Und in Bremen? Der Geschäftsführer der Bremer Krankenhausgesellschaft, die die Interessen sowohl der öffentlichen als auch der freien Klinikträger vertritt, sieht keinen Anlass für eine drastische Reduzierung der Klinikstandorte. „Das wäre Unsinn“, sagt Uwe Zimmer.

Auch die Gleichung „kleines Haus = schlechte Versorgungsqualität“ sei viel zu pauschal. Zimmer: „Die Roland-Klinik in Bremen hat weniger als 200 Betten, bietet aber trotzdem eine hervorragende Qualität und genießt eine hohe Patientenzufriedenheit.“ Dem Interessenvertreter ist auch schleierhaft, weshalb eine Reduzierung auf wenige Groß-Krankenhäuser ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein soll. „An sechs Standorten würden nicht weniger Pflegekräfte gebraucht als an zwölf“, ist Uwe Zimmer überzeugt.

Der Geschäftsführer des Diako-Krankenhauses in Gröpelingen, Walter Eggers, findet, dass die Thesen der IGES-Forscher „schon etwas differenzierter bewertet werden sollten“. Es sei „offensichtlich, dass es in Deutschland Überkapazitäten für die vollstationäre Krankenversorgung gibt und dass dadurch der Fachkräftemangel – insbesondere in den Flächenstaaten – noch weiter verschärft wird“. Zudem müsse der in der Bertelsmann-Studie geforderte Grundsatz „Vorrang für Qualität“ stärker beachtet werden.

Eggers hat dabei vor allem die sogenannten Mindestmengenvorgaben im Blick. Gemeint ist, dass Kliniken bei besonders komplexen operativen Eingriffen auf bestimmte Mindestzahlen kommen müssen, weil sich sonst bei den behandelnden Ärzten keine Routine einstellt. Im Land Bremen verfehlen Kliniken diese Vorgaben am häufigsten – operiert wird aber trotzdem. Über 60 Prozent der Krankenhäuser im kleinsten Bundesland, die einschlägige Operationen durchführen, erreichen eine oder mehrere der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmengen nicht. In Niedersachsen verfehlt mehr als jede dritte Klinik die Vorgaben. Der WESER-KURIER berichtete darüber Anfang Juni.

Ziel: Eine gut aufgestellte regionale Krankenhauswirtschaft

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) sieht für Bremen eine der Forderungen der Bertelsmann-Studie als zumindest teilweise erfüllt an. In der örtlichen Kliniklandschaft sei die Spezialisierung der Standorte bereits in vollem Gang. „Das ist ein erfolgversprechender Weg, mit dem die Krankenhäuser zukunftsfähig gemacht werden. Die Patientinnen und Patienten profitieren dadurch von einer hochwertigen medizinischen Versorgung“, so Quante-Brandt.

Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen, der die Interessen der Hansestadt und ihrer Umlandgemeinden koordiniert, sieht eine gut aufgestellte regionale Krankenhauswirtschaft als ein wichtiges Ziel. Nach Darstellung von Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde wird sich in Kürze erstmals eine entsprechende Arbeitsgruppe des Kommunalverbundes treffen. Für die Zukunft der Kliniken gilt aus seiner Sicht: „Optimieren, nicht reduzieren.“