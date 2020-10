Am Freitag explodierte eine Gasflasche in der Böttcherstraße (Symbolbild). (Frank Thomas Koch)

Am Freitagnachmittag detonierte eine Gasflasche an der Böttcherstraße. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Explosion in einem Technikraum zwischen den Museen und einer Goldschmiede. Bei der Detonation wurden zwei Türen aus der Verankerung gerissen, Aufsteller und die Glasdecke beschädigt.

Zwei Personen erlitten ein Knalltrauma und wurden vor Ort behandelt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein 61 Jahre alter Mann die Gasflasche kurz vor der Explosion ausgetauscht. Ob es dabei zu einem Handhabungsfehler kam, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.