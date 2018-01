Polizei sucht Zeugen

Explosion im Bremer Süden

In Arsten explodierte in der Nacht zu Sonntag ein Sprengkörper in einem Neubaugebiet, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.