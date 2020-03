Mehrere Autos in Flammen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Explosion im Gewerbegebiet Oslebshausen

Eine Explosion und eine 10 Meter hohe Stichflamme hat die Feuerwehr am Freitagabend in ein Gewerbegebiet in Bremen-Oslebshausen geführt. Dort brannten mehrere Fahrzeuge, ein Schrottplatz und eine Lagerhalle.