Die Bremer Polizei ermittelt nach einer Explosion in einer Bankfiliale in Huchting. (Carsten Rehder / dpa)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag den Geldautomaten einer Bankfiliale in Huchting gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher gegen 4.10 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Kirchhuchtinger Landstraße, Ecke Dovemoorstraße und sorgten anschließend für die Explosion. Dabei wurde nicht nur der Geldautomat, sondern auch die gesamte Bank stark beschädigt. Glück hatte eine Raumpflegerin, die sich zum Zeitpunkt der Tat bereits im Obergeschoss des Hauses befand, um ihrer Arbeit nachzugehen. Die 53-Jährige wurde nicht verletzt, erlitt allerdings einen leichten Schock.

Aufgrund der lauten Detonation wurden mehrere Anwohner aus der Nachbarschaft geweckt, nach Angaben der Polizei beobachteten sie anschließend zwei dunkel gekleidete Männer, die in einen schwarzen Kombi stiegen und in Richtung Autobahn 1 flüchteten. Der entstandene Sachschaden in der Bankfiliale beläuft sich auf 100.000 Euro, die Feuerwehr sicherte das Gebäude ab. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern oder Informationen zu Beobachtungen, die in den Tagen zuvor in der Kirchhuchtinger Landstraße gemacht wurden. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 melden.