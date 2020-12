Zusatzstunden dürften für Schüler in diesen Zeiten Extra-Stress bedeuten. (Felix Kästle / dpa)

Es ist ein Dilemma: Niemand will Schüler zu Themen prüfen, die durch Quarantäne-Ausfälle nicht im Unterricht vorkamen. Zugleich könnte ein aufgeweichtes Corona-Abi bei Bewerbungen für Stellen und Unis problematisch sein, wenn dem Abschluss der Ruf nachhängt: Diese Schüler wurden nicht richtig geprüft. Wenn man von einheitlichen Aufgaben für alle Bremer Schulen nicht abrücken und inhaltlich keine Abstriche machen will, bleibt letztlich nur der Weg, den die Bildungsbehörde einschlägt: Zusätzliche Vorbereitungskurse für Schüler, die durch Corona viel Stoff verpasst haben.

Das bedeutet Büffeln am späten Nachmittag, am Samstag oder in den Osterferien. Doch das ist in diesem Jahr wohl leider unumgänglich für alle, die einen einigermaßen vollwertigen Abschluss machen wollen. Wie das konkret funktionieren und wer diese Kurse geben soll, dürfte noch spannend werden. Die Lehrer sind schließlich derzeit ohnehin stark gefordert. Und für Schüler dürften die Zusatzstunden Extra-Stress in einer sowieso schon schwierigen Zeit bedeuten.