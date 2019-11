An den vier Adventswochenenden sind auf mehreren Straßenbahn- und Buslinien zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Der Abfahrt-Takt verkürzt sich damit auf zehn Minuten. (Koch)

Ein kleiner Schritt für die Verkehrsdeputierten, aber eine Erleichterung für manche Bremerin und manchen Bremer. Die Deputation hat am Donnerstag entsprechende Senatsbeschlüsse zur Kenntnis genommen und einmütig zugestimmt: Der Nachtlinienzuschlag in der Stadtgemeinde Bremen wird zum Jahresbeginn 2020 abgeschafft. Außerdem wird auf eine Preiserhöhung für das Stadtticket verzichtet. Um damit verbundene Einnahmeeinbußen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auszugleichen, stimmten die Deputierten einem Mehrbedarf von 320 000 Euro ab 2020 zu. Diese Summe teilen sich das Verkehrs- und das Sozialressort. Ab dem Jahr 2021 ist ein Mehrbedarf von einer Million Euro angesetzt. Das Verkehrsressort übernimmt 660 000 Euro, das Sozialressort den Rest.

Unterdessen bleiben schon jetzt ein paar Fahrgastwünsche weniger offen: Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) kündigt „festlichen ÖPNV zur Weihnachtszeit“ an und erhöht die Fahrtakte auf einigen Linien mit zusätzlichen Bussen und Straßenbahnen während der vier Adventswochenenden.

In Bremen verkehren demnach an allen Adventssonnabenden die Straßenbahnlinien 1 (zwischen Huchting und Bahnhof Mahndorf), die Linie 4 (zwischen Arsten und Borgfeld) sowie die Buslinien 24, 25 und 26 / 27 bis jeweils 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Sonntagnachmittags fahren die Straßenbahnlinien 1 (zwischen Hauptbahnhof und Tenever-Zentrum) und die Linie 4 (zwischen Arsten und Borgfeld) von 13 bis 19 Uhr ebenfalls im Zehn-Minuten-Takt.

Außerdem fährt, wie berichtet, an allen vier Adventssonntagen die weihnachtlich geschmückte historische Straßenbahn der BSAG. Sie verkehrt zwischen Hauptbahnhof Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber. Abfahrt ist zwischen 14.20 und 17.40 Uhr alle 40 Minuten an der Haltestelle der Museumsbahn am Hauptbahnhof. Für die Rückfahrt stoppen die Freunde der Bremer Straßenbahn die Bahn in der Zeit von 14.30 bis 17.50 Uhr jeweils an der Haltestelle Domsheide. Der Fahrpreis für die Extratour mit dem Triebwagen 811 aus dem Jahr 1954 übersteigt mit drei Euro allerdings den des Standardtickets. Dafür fahren alle unter 15 Jahren in Eltern- oder Großelternbegleitung kostenlos mit.