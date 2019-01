Das Klimahaus gilt zwar auch zehn Jahre nach seiner Eröffnung als eine der erfolgreichsten, touristischen Einrichtungen im Land Bremen. Allerdings sinken die Besucherzahlen. (MARCUS MEYER)

Das Klimahaus in Bremerhaven bekommt eine neue Attraktion: In einer neuen Dauerausstellung sollen Besucher Extremwetter wie Sturm und Starkregen hautnah erleben. Start soll Mitte 2021 sein, wie Geschäftsführer Arne Dunker am Mittwoch sagte. Das Klimahaus will sich mit dem neuen Bereich fit für die Zukunft machen. Das Haus gilt zwar auch zehn Jahre nach seiner Eröffnung als eine der erfolgreichsten, touristischen Einrichtungen im Land Bremen. Allerdings sinken die Besucherzahlen. 2018 kamen rund 425 000 – 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr. 2010 verzeichnete das Klimahaus 700 000 Besucher.

Mittelpunkt der neuen Ausstellung soll eine Plattform sein, auf der bis zu 40 Menschen stehen können. Sie fährt die Besucher über drei Ebenen, auf denen sie Filme und Bühnenbilder mit Starkregen, Orkanen und Dürre sehen. Der Teller wird sich drehen und neigen können. „Die Besucher sollen das Gefühl haben, sich im Film mitzubewegen“, sagte Dunker. Dabei bekommen sie auch Wasser und Wind zu spüren.

Die Idee sei nicht erst im Hitzesommer 2018 entstanden, sondern beschäftige das Haus bereits seit Jahren, betonte Dunker. Der Bremer Senat bewilligte 2018 Planungsmittel in Höhe von 650 000 Euro. Das Wirtschaftsressort rechnet mit Kosten von bis zu elf Millionen Euro.