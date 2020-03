Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Corona-Krise meistert. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Unsere Ideen zur Überbrückung der Coronazeit werden kreativer. Manches stößt allerdings an die Grenzen der Machbarkeit. Unser Sohn hatte die Idee, einen Computer zu basteln. Eigentlich sehr naheliegend, denn Computer sind gerade die Survival-Kits. Und wir alle brauchen jetzt dringend Projekte, die einen möglichst weiten Bogen spannen in der erzwungenen häuslichen Isolation. Meine Frau ist es prosaischer angegangen. Sie hat am Montag im Computerladen um die Ecke den letzten Laptop erstanden, der noch im Lager war.

Ein Spontanhamsterkauf und ein beeindruckendes Beispiel weiblicher Weitsicht, denn heute hat der Laden nicht mehr aufgemacht. Elektronische Geräte sind normalerweise ein unerquicklicher Konfliktherd in unserer Familie. Immer geht es Eltern gegen Kinder, ein mürbe machendes Ritual. Wir wollen sie einsammeln und Offlinezeit erzwingen, sie das ganze digitale Geraffel partout nicht hergeben. Die Coronazeit hat eine fast gespenstische Harmonie ausbrechen lassen.

Selig und gerührt bewundern wir unseren Nachwuchs dabei, wie er bei stundenlangen Facetime-Konferenzen wertvolle Sozialkontakte zu Klassenkameraden pflegt, die wegen kürzlicher Reisen in die Alpenregion unter Quarantäne ausharren müssen. Noch größer wird die innere Bewegtheit sein, wenn der Nachwuchs mit seinen Laptops die heute Nachmittag eingetroffenen „Aufgabenpakete“ der Schule in Angriff nimmt. Liebes Wlan, bitte verlasse uns nicht!

