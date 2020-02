Der Bremer Verwaltung mangelt es vor allem an Brückenbauern, Elektro- und Bauingenieuren. (Patrick Pleul/dpa.)

In den Bereichen Verkehr und Bau fehlen Bremen die Fachkräfte. Wie Vertreter des Verkehrsressorts bestätigen, mangelt es in der Verwaltung vor allem an Brückenbauern, Elektro- und Bauingenieuren. Freie Stellen müssen von der Behörde teilweise mehrfach ausgeschrieben werden, damit sie besetzt werden können. Das sorgt bei Bauunternehmern und Handelsvertretern für Kritik. „Es gibt einen Sanierungsstau von einer Viertelmilliarde Euro im Verkehrsbereich“, sagt Andreas Otto, Geschäftsführer bei der Handelskammer für Standortpolitik und Verkehr. Das sei zum einen ein monetäres, aber auch ein personelles Problem, das sich noch verschärfen werde.

„Neben den Straßen sind auch die Rad- und Fußwege in einem schlechten Zustand“, sagt Handelskammer-Chef Otto über Bremens Infrastruktur. Neben dem Mangel an Fachkräften weist Otto auch auf zu komplexe Verfahren hin: „Bremen erstickt an bürokratischen Verwaltungsabläufen.“ Das bremse die Entwicklung.

Mehr Geld für Fachpersonal

Ähnlich sieht es Peter Sakuth, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Freier Wohnbau: „Der Durchführungsbereich in der Verwaltung ist stark unterbesetzt. Es fehlt an Personal, das geplante Projekte umzusetzen.“ Dabei sei es der Genehmigungsbereich, der der öffentlichen Hand Geld bringe, der Arbeitsplätze schaffe und damit auch die Kaufkraft steigere. „Ich weiß nicht, wie die Stadt Großprojekte wie die Entwicklung des Tabakquartiers schaffen kann“, sagt Sakuth. Die Politik müsse Schwerpunkte setzen und mehr Geld für Fachpersonal zur Verfügung stellen.

Von einem „Umsetzungsdefizit“ durch den Fachkräftemangel hatte Gunnar Polzin, Abteilungsleiter der Verkehrsbehörde, in der Verkehrsdeputation gesprochen. Später erklärte er in einer Beiratssitzung im Zusammenhang mit Fahrrad-Premiumrouten, dass Ausschreibungen immer wieder verschoben werden müssten, weil es an Ingenieuren mangele.

„Wir haben große Schwierigkeiten, diese Stellen zu besetzen“, sagt Behördensprecher Jens Tittmann. Allerdings sei das Ressort keinesfalls handlungsunfähig. Das Bau- und Verkehrsressort beschäftige zusammen mit dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV), dem Bauamt Nord und dem Landesamt Geoinformation etwa 1000 Köpfe. „Davon sind derzeit etwa 50 Stellen in einem Besetzungsverfahren“, so Tittmann. Wiederum 25 Prozent davon (12,5 Stellen) mussten erneut ausgeschrieben werden. Das betreffe aber private Bauunternehmen genauso, da der „Markt leer ist“. So sei es schwer, eine neue Amtsleitung für das ASV zu finden – die Stelle musste nochmals ausgeschrieben werden.

Neben Stellenangeboten für Referatsleitungen und Sachbearbeiter gibt es im Stellenportal des ASV seit Längerem eine Dauerausschreibung für Bauingenieure in mehreren Bereichen. „Derzeit müssen wir davon ausgehen, dass sich die Situation noch verschärfen wird“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Grund für seine Annahme sind zwei Faktoren: die Milliardenoffensive der Deutschen Bahn sowie die neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes. Die Bahn will dieses Jahr 12,2 Milliarden Euro investieren, um Gleise, Weichen und Brücken zu erneuern. In Jobportalen hat die Bahn zahlreiche Ingenieurstellen für Bremen ausgeschrieben – mit besseren Konditionen als im öffentlichen Dienst. Ähnlich sieht es bei der Autobahn GmbH aus, die ab 2021 die Zuständigkeit für Autobahnen und Bundesstraßen vom ASV übernimmt. Die neu gegründete Gesellschaft wirbt um Fachpersonal mit besseren Gehältern und Konditionen.

In der Vergangenheit hatte Ex-Verkehrssenator Joachim Lohse mehrfach mehr Geld für Infrastrukturprojekte und Fachpersonal gefordert. Wegen der laufenden Haushaltsverhandlungen gebe es derzeit keinen Kommentar dazu, so Tittmann. Unterdessen sollen Vertreter von Ingenieur-, Handwerks-, Architekten- und Handelskammer an Lösungen für den Fachkräftemangel arbeiten und ihre Forderungen demnächst präsentieren.

Als „Sanierungsfall“ bezeichnet Ulrich ­Silberbach, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion, den öffent­lichen Dienst. In einem Bericht der Tages­zeitung „Die Welt“ schimpfte er über zahlreiche Bereiche verfallender Infrastruktur, über den Kitaplatz-Mangel und Pflegenotstand und mahnte: „Wir steuern auf einen Systemkollaps zu, wenn nicht schnell gegengesteuert wird.“