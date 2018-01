Will ab Mai erneut als Fährmann auf der Wümme arbeiten: Anthony Peddy. (Christina Kuhaupt)

Der Fall des schwarzen Fährmanns Anthony Peddy hat im Sommer eine Welle der Empörung ausgelöst: Aus einer etwa 20-köpfigen Radlergruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) heraus war der 35-Jährige rassistisch beleidigt worden, mehrere Zeugen bestätigten die Pöbeleien. Zu dem Vorfall kam es, als Peddy die Radfahrer vom Gasthaus „Zur Schleuse“ mit seinem Kahn über die Wümme ins Blockland brachte. Der Bremer ADFC-Landesverband entschuldigte sich damals umgehend für das Verhalten der Gruppe und versprach, Nachforschungen anzustellen. Wie jetzt von Landeschefin Bonnie Fenton zu hören ist, hat sich der Verdacht bestätigt, dass sich eine auswärtige Gruppe die Ausfälle leistete.

Zahlreiche Sympathiebekundungen

Unter den Besuchern des Wümme-Gasthauses sorgte das Geschehen noch lange für Gesprächsstoff. Von viel Zuspruch berichtet Betreiber Jürgen Geffken. Nachdem die Pöbeleien öffentlich wurden, habe Anthony Peddy zahlreiche Sympathiebekundungen erfahren. Unter anderem vom Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, „seinem neuen besten Freund“. Geradezu rührend habe sich auch Bonnie Fenton um Peddy gekümmert. „Sie ist mehrmals da gewesen und hat sich eingehend mit ihm unterhalten.“

Doch woher kamen die Radler? Wegen der schweren Taschen war von Anfang an vermutet worden, es müsse sich um eine auswärtige Gruppe gehandelt haben. Nach Fentons Informationen kam die Gruppe aus Nordrhein-Westfalen. Ganz sicher ist sie sich aber nicht und verweist an den Bundes-ADFC, der sich der Affäre angenommen habe. „Weil die Gruppe nicht aus Bremen kam, haben wir die Angelegenheit weitergeleitet.“

Zur Herkunft der Gruppe schweigt sich der ADFC-Bundesverband aus. Allerdings lässt sein Rechtsexperte Roland Huhn durchblicken, dass die Gruppe tatsächlich ausfindig gemacht worden sei – aber die Vorwürfe bestritten habe. Was auch der entscheidende Grund gewesen sei, keinerlei Sanktionen gegen den Tourenleiter einzuleiten. Gleichwohl hat der ADFC den Vorfall zum Anlass genommen, in einem Rundschreiben ein ernstes Wort an alle Tourenleiter zu richten. „Die Tourenleiter wurden darin angehalten, gegen Diffamierungen und auffälliges Verhalten in ihrer Gruppe einzuschreiten“, sagt Huhn. Denn: „Rassistische Parolen werden beim ADFC nicht geduldet.“ Komme ein Tourenleiter seinen Verpflichtungen nicht nach, werde ihm das Zertifikat entzogen.

Ende Januar kehrt Peddy zurück nach Deutschland

Inzwischen haben sich die Wogen längst geglättet. Auch bei Anthony Peddy als Zielscheibe der rassistischen Sprüche. Ende Oktober ist er zu Verwandten nach Ghana gereist – mit allerlei Waren, die er in Deutschland von seinem Verdienst gekauft hatte. „Einen ganzen Seecontainer hat er damit gefüllt“, erzählt Jürgen Geffken. Neben einer Vielzahl von Drogerieartikeln seien auch zwei Kleinwagen mit auf die Reise gegangen. Gegen Ende dieses Monats wolle Peddy nach Deutschland zurückkehren. „Am 1. Mai fängt er dann wieder als Fährmann an, das hat er fest zugesagt“, berichtet Geffken.