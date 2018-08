Protest auf dem Podest: Olympiasieger Tommie Smith (Mitte), John Carlos (rechts) und Peter Norman. (dpa)

Die Hürdensprinterin Nadine Hildebrand wurde im September 1987 geboren. Da war das Foto schon ein ziemlich altes Foto, es war da schon fast 19 Jahre alt. Heute arbeitet Nadine Hildebrand als Rechtsanwältin in einer Stuttgarter Kanzlei – und ist Athletensprecherin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Und sagt: „Mit diesem Foto sollte sich jeder Athlet schon mal auseinandergesetzt haben. Jeder sollte es kennen.“

Dieses Foto: Es gilt als eines der berühmtesten der Sportgeschichte. Viele halten es sogar für das berühmteste von allen. Es entstand am Abend des 16. Oktober 1968. Siegerehrung nach dem olympischen 200-Meter-Finale von Mexiko City: Der US-Sprinter Tommie Smith hatte gesiegt, er war so fix unterwegs wie nie zuvor einer. 19,83 Sekunden, Weltrekord. Es sollte immerhin elf Jahre dauern, bis mal jemand schneller war. Um die Superzeit ging es aber nicht an diesem Abend, an dem dann schnell gar nichts mehr super war. Und nach dem in Amerika Jahrzehnte verstreichen mussten, ehe das offizielle Amerika würdigte, was an diesem 16. Oktober 1987 geschah.

Tommie Smith stand da oben auf dem Siegerpodest und senkte den Kopf. Er streckte den linken Arm in die Höhe, die geballte Faust steckte in einem schwarzen Handschuh. Er trug keine Schuhe, er trug lediglich schwarze Strümpfe. Die Trainingsjacke war halb geöffnet, um den Hals baumelte eine Perlenkette. Sein Landsmann John Carlos, der als Weltrekordler und Favorit in das Rennen hinein- und als Dritter aus ihm hervorgegangen war, trat in fast identischer Pose und Aufmachung aufs Treppchen. Einziger Unterschied: Es war die rechte Faust, die er gen Himmel reckte.

Smith und Carlos bekannten sich damit zur afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung Black Power. Die bestrumpften aber unbeschuhten Füße sollten die Armut vieler schwarzer Amerikaner symbolisieren, die Perlenketten an gelynchte oder ermordete Schwarze erinnern. Auf den Trainingsanzügen von Smith und Carlos pappte ein OPHR-Button. OPHR, das stand für „Olympic Project for Human Rights“. Die Bewegung hatte unter anderem den Ausschluss der rassistischen Regimes in Südafrika und Rhodesien gefordert. Boxer Muhammad Ali sollte seinen WM-Titel zurückerhalten, der ihm wegen Kriegsdienstverweigerung aberkannt worden war. Und der amerikanische IOC-Präsident Avery Brundage, der als Rassist und Anitisemit galt, sollte zurücktreten.

Brundage trat nicht zurück. Wikipedia zufolge nannte er den Protest der Sprinter „eine üble Demonstration gegen die amerikanische Flagge durch Neger“. Die Schmähung spiegelt wider, was Smith und Carlos nach ihrer Aktion entgegenschlug. Das Publikum im Stadion von Mexiko pfiff sie aus, die US-Presse schäumte. Die beiden Läufer wurden vom amerikanischen Nationalen Olympischen Komitee mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen, man entzog ihnen die Akkreditierung und wies sie an, Mexiko innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Sie starteten nie wieder für die Nationalmannschaft.

Sie versuchten sich kurzzeitig als Footballer, schlugen sich mit Gelegenheitsjobs durch, ehe sie Anstellungen im Leichtathletik-Club beziehungsweise an der High Scool bekamen. Und eine Umdeutung ihres 68-er Protestes erlebten. Der amerikanische Leichtathletik-Verband nahm sie in seine Hall of Fame auf, sie wurden weltweit zu Vorträgen und Preisverleihungen eingeladen. Präsident Obama, Amerikas erster schwarzer Präsident, empfing sie im Weißen Haus.

Professor Jürgen Mittag, der an der Kölner Sporthochschule das Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung leitet, spricht von Zäsur und Langzeitwirkung, wenn er vom Olympiaprotest in Mexiko spricht. Proteste habe es ja schon früher gegeben. So war zum Beispiel 1906, bei den sogenannten olympischen Zwischenspielen von Athen, der irische Weitspringer Peter O‘Connor bei der Hochsprung-Siegerehrung für seinen Teamkollegen Con Leahy den Fahnenmast emporgeklettert. Er versuchte, die irische Flagge zu hissen. Als Protest dagegen, dass die Iren für Großbritannien hatten antreten müssen. Kampfrichter holten O‘Connor eiligst herunter.

„Doch jetzt war eine andere Dimension erreicht“, sagt Sportwissenschaftler Mittag darüber, was die Smith-Carlos-Aktion 1968 von der O‘Connor-Aktion 1906 unterscheidet. Mittag nennt drei Komponenten, die bei den Mexiko-Spielen zusammentrafen. Es war sozusagen ein dreifacher Umbruch: ein gesellschaftlicher, ein medialer, ein sportgeschichtlicher. Überall schwollen die Bewegungen gegen Diskriminierung und für Emanzipation an. Erstmals wurde ein Sport-Großereignis per Satellit und praktisch in Echtzeit übertragen. „So wurde erstmals eine direkte Wirkungsweise geschaffen“, sagt Mittag. Der Sport, er sei herausgetreten aus der Nische für Spezialisten. Er wurde zu einem gesellschaftlichen Ereignis. „Da hinein kam dann dieses Bild“, sagt Mittag. Die Szene mit den Handschuh-Fäusten entfaltete eine maximale Wucht.

Das Foto wurde Symbol und Ikone. „Es wird immer für Unterdrückung stehen. Weil die Leute immer fragen werden: Warum haben die die Fäuste gehoben?“, sagt der Professor. Auf gewisse Weise führt das Bild zu einer Gretchenfrage des Sports: Wie politisch darf und sollte der Sportler sein? Wie viel Haltung sollte er wann, wo und wie zeigen? Für die großen Sportverbände kann die Bühne für ihr Metier ja nicht groß genug sein. Dass Sportler die Bühne für Proteste nutzen, lehnen sie seit jeher ab und sanktionieren im Zweifelsfall. „Ich bin da auch zwiegespalten“, gesteht Nadine Hildebrand. Eigentlich komme sie „ja eher von der griechischen Seite“. Olympiazeit gleich Friedenszeit. Für sie wäre die Heftigkeit des Themas ein entscheidender Gradmesser: Wenn die Hälfte der Bevölkerung hungert, wäre das für sie ein wuchtiger Protest-Grund. Anders, als wenn sie überlegen würde, sich vor olympischer Kamera gegen die AfD zu positionieren.

Hildebrand hat großen Respekt vor Smith und Carlos. Vor ihrem Mut, ihrer Kompromisslosigkeit. „Wenn ich dafür stehe, dann dürfen mir die Konsequenzen nichts ausmachen. Es ist bewundernswert, dass sie das durchgezogen haben“, sagt sie. Sie weiß ja, dass heute nicht alles gut ist, was im Amerika vor 50 Jahren schlecht war. Die Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen, sie ist ja immer noch da. Aber die Situation hat sich verändert. Und ja, sie hat sich auf mancherlei Weise verbessert. Die mutige Mexiko-Aktion sei zumindest ein Mosaikstein des Fortschritts. Sie habe im Kontext anderer Protestbewegungen eine Wirkung gezeigt.

Helden sind die beiden Sprinter von damals für die Sprinterin von heute nicht. Mit dem Helden-Attribut hätte Nadine Hildebrand ihre Schwierigkeiten, ein Held wäre für sie eher jemand wie Martin Luther King. Dennoch bedauert sie, dass es solche Typen wie Smith und Carlos im modernen Sport kaum noch gebe. „Es gibt weniger, die so ein Statement setzen würden“, sagt sie. Die Sportler seien anonymer geworden. Sie würden kaum Interesse an Sportgeschichte zeigen, viele hätten so ein Vor-mir-die Sintflut-Denken.

„Ich würde nicht sagen, dass Sportler heute weniger mutig und unpolitischer sind“, sagt Wissenschaftler Mittag. Mehr denn je seien sie heute darauf angewiesen, sich auf ihr Metier zu fokussieren. Wegen der zunehmenden gesellschaftlichen Rolle des Sports seien sie ganz anderen Zwängen unterlegen, was ihr Verhalten und ihre Äußerungen anbelangt.

Und während aus seiner Sicht die großen Boykotte ganzer Sportnationen sich als kaum wirkungsvoll erwiesen hätten, hätte die Zahl kleiner Gesten, kleiner Symbole eher zugenommen. Vergleichsweise waren es kleine Gesten mit großer – auf jeden Fall medialer – Wirkung. Zuletzt gab es den von Hertha-Fußballern kopierten Kniefall amerikanischer Footballer während der Nationalhymne. Als Zeichen gegen Polizeigewalt und Ungleichbehandlung. Mittag erinnert an die schwedische Hochspringerin Emma Green Tregaro, die bei der WM 2013 in Moskau mit buntlackierten Fingernägeln anlief. Ein Zeichen gegen Homophobie. Der Weltverband sprach, wohl auch auf Druck der russischen Ausrichter, eine Verwarnung aus. Aber die Weltpresse berichtete ausführlich über Tregaros Protest.

„Gott hat ein Sandkorn mit dem Namen John Carlos aufgepickt und es auf den Tisch geworfen und gesagt: Du kannst etwas tun, um diese Welt besser zu machen. Oder dich zurückzulehnen und nichts zu tun. Das ist deine Entscheidung.“ Das sagte John Carlos im Oktober 2016 in einem Interview des WDR-Magazins „Sport inside“. Er hatte sich dafür entschieden, etwas zu tun.

Der dritte Mann

Die Erzählung vom spektakulären Olympia-Protest nach dem 200-Meter-Finale von Mexiko City wäre nicht vollständig, wenn der dritte Sportler neben Tommie Smith und John Carlos auf dem Siegerpodest keine Erwähnung fände. Auch der Australier Peter Norman, der als Zweiter in 20,06 Sekunden einen seit 50 Jahren gültigen Landesrekord aufgestellt hatte, trug bei der Zeremonie einen OPHR-Button, der für das "Olympic Project for Human Rights" stand. Norman hatte sich spontan der Aktion von Smith und Carlos angeschlossen, nachdem er davon erfahren hatte.

Von einem späten Ruhm, wie er den beiden schwarzen US-Athleten zuteil wurde, kann im Fall des weißen Australiers, einem Arbeiterkind aus Melbourne, kaum die Rede sein. Er kehrte nach den Spielen von 1968 heim in ein Land, in dem die Ureinwohner immer noch diskriminiert wurden und das "White Australia"-Programm des Landes die Einwanderung und Einbürgerung von Nicht-Weißen verhindern sollte. Norman widerfuhren rassistisch geprägte Anschuldigungen, das Australische Olympische Komitee (AOC) nominierte ihn 1972 nicht für die Spiele in München. Offiziell aus sportlichen Gründen. 2012 berichtete unter anderem der Deutschlandfunk darüber, dass es in Australien im selben Jahr eine parlamentarischen Entschuldigung gegenüber Norman in Bezug auf das – vom AOC dementierte – Fehlverhalten des AOC wegen der Nichtnominierung 1972 und der Nichtübernahme der Kosten von Normans Besuch der Sydney-Spiele 2000 gab. Norman selbst war 2012 schon sechs Jahre tot. Er starb mit 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Sargträger bei der Trauerfeier: Tommie Smith und John Carlos.