Am Samstagabend wurde ein 24-Jähriger in Bremen-Horn überfallen. (dpa)

Am Samstagabend wurde ein 24-Jähriger in Bremen-Horn überfallen. Der Mann war zu Fuß auf dem Hochschulring unterwegs, als er von einem 28-jährigen Räuber angegriffen wurde, teilte die Polizei mit. Dieser schlug den Mann ins Gesicht, bedrohte ihn mit einem Messer und verlangte Bargeld. Anschließend schnitt er die Jacke des 24-Jährigen auf und stahl dessen Mobiltelefon. Dann entkam der Räuber.

Der 24-Jährige zog sich durch den Angriff schwere, jedoch keine lebensgefährlichen, Verletzungen zu. Mit Stich- und Schnittverletzungen am Bein wurde er stationär in einem Bremer Krankenhaus aufgenommen.

Kurz nach dem Überfall konnten Polizisten in Zivil den 28-Jährigen in einer Parkanlage in der Bremer Bahnhofsvorstadt festnehmen. Dort war der Mann gerade dabei, seine Kleidung mit einem anderen Mann zu wechseln. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes wurden aufgenommen. (jfj)