Schwarzer Qualm über der A1: Am Mittwochnachmittag hat dort ein Kleintransporter gebrannt. (fr)

Ein Kleintransporter ist am frühen Mittwochabend auf der A1 in Höhe Bremen-Hemelingen in Brand geraten. Wie die Feuerwehr berichtet, hat das Fahrzeug im Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte es erreichten.

Der Schaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt, Verletzte gab es keine.

Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Osnabrück komplett gesperrt werden. Die Fahrbahndecke wurde bei dem Brand beschädigt, daher wird der Verkehr vor Ort über den Standstreifen geleitet. Das hat Staus zur Folge: Bis voraussichtlich zum Donnerstagnachmittag liegt die Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle bei 40 Kilometern pro Stunde. (var)