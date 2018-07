Stau in Richtung Osnabrück

Fahrbahndecke der A1 in Bremen-Hemelingen nach Fahrzeugbrand beschädigt

Auf der A1 in Höhe Bremen-Hemelingen hat am frühen Mittwochabend ein Kleintransporter gebrannt. Zwischenzeitlich war die Autobahn in Richtung Osnabrück daher komplett gesperrt. Derzeit staut es sich noch.