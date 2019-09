Die Stephanibrücke bleibt an diesem Wochenende befahrbar. (Christian Walter)

Wegen der angekündigten schlechten Wetterlage wird am Wochenende nicht wie geplant die Fahrbahn im Bereich Nordwestknoten saniert und instand gesetzt. Das teilt die Verkehrsmanagementzentrale Bremen nun mit. Eigentlich sollten die Arbeiten an diesem Freitagabend ab 19 Uhr starten. Stattdessen soll die Fahrbahnsanierung nun voraussichtlich am Wochenende des 11. bis 14. Oktobers durchgeführt werden. An dem Wochenende soll auch der letzte Hochmast abgebaut werden.

Der Beleuchtungsmast im Bereich Utbremer Straße / Breitenweg soll dagegen wie angekündigt an diesem Sonntag, 29. September, ab 4 Uhr morgens demontiert werden. Im Zuge dessen werden die Fahrspuren Richtung A27/Bremerhaven / Vegesack / Walle / Findorff gesperrt, eine Umleitung (U1) ausgewiesen. Die Arbeiten sollen bis zum 30. September, 5 Uhr abgeschlossen sein. (rab/var)