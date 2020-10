Da dürfte auch die Polizei Bremen geschmunzelt haben: Nach einem Reifenplatzer auf der A27 stellte sich am Freitag heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Aber auch die beiden Ersatzfahrer waren alles andere als fahrtauglich. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Freitag zu einer Panne auf der A27 bei Burglesum in Richtung Hannover gerufen. Bei einem Transporter war der Reifen in einer Baustelle geplatzt, die Polizei sicherte die Pannenstelle ab. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Fahrer gar keine Fahrerlaubnis hatte, es musste also ein Ersatzfahrer her.

Am Samstagmorgen erschienen dann zwei von der Transportfirma entsandte Ersatzfahrer auf der Lesumbrücke. Zwar hatten beide eine Fahrerlaubnis, beide standen aber auch unter Drogeneinfluss. Der Transporter blieb eine weitere Nacht in Bremen, das fahruntaugliche Trio musste einen weiteren Ersatzfahrer benachrichtigen. Das Trio musste eine Sicherheitsleistung zahlen, zudem wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel gegen die drei Männer gefertigt.