Auf mehreren Bahn- und Buslinien gibt es kleine Änderungen. (Christina Kuhaupt)

Einige kleine Änderungen erwarten die Fahrgäste der BSAG ab diesem Wochenende. Ab Samstag, 17. März, gilt in Bremen der neue Fahrplan 2018/2019. Für insgesamt acht Linien wird es dann kleine Anpassungen geben.

Damit die Umstellung auf den neuen Fahrplan reibungslos funktioniert, sind Mitarbeiter der BSAG von Donnerstag bis Dienstag mit mehreren Infoständen im Einsatz, an denen sie nicht nur Linienfahrpläne, sondern auf Wunsch auch individuelle Pläne aushändigen. Am Donnerstag ist das BSAG-Infomobil von 10 bis 18 Uhr beim Roland-Center, am Freitag (9 bis 18 Uhr) und Samstag (9 bis 15 Uhr) am Einkaufszentrum Berliner Freiheit sowie am Dienstag von 10 bis 18 Uhr an der Waterfront im Einsatz.

Die Änderungen im Fahrplan:

Die Linie 6 fährt zukünftig sonntags schon ab 7 Uhr zwischen Riensberg und Universität.

Bei der Linie 20 wird es auch weiterhin Umleitungen im Zuge der Stauanfälligkeit auf der Eduard-Schopf-Allee geben. Zwischen 15 und 19 Uhr wird in Richtung Hauptbahnhof der Bus über die Haltestellen Am Kaffee-Quartier, Lloydstraße, Hans-Böckler-Straße und Doventorscontrescarpe geführt, die Haltestelle Europahafen wird in dem Zeitbereich nicht angefahren. Zusätzlich wird die Haltestelle Eduard-Schopf-Allee in die Straße Am Kaffee-Quartier verlegt.

Die Linie 22 wird zukünftig abends und am Wochenende nur noch zwischen den Haltestellen Kattenturm-Mitte und Kulenkampffallee fahren.

Vom 29. April bis 30. September 2018 wird die Linie 24 während der Betriebszeiten der Weserfähre sonntags tagsüber alle Fahrten bis zum Lankenauer Höft verlängert.

Die Linie 28 wird zukünftig montags bis freitags im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr sowie zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr im 20-Minuten-Takt verkehren.

Bis zur Inbetriebnahme der neuen Bahnunterführung in Oberneuland werden die Linien 33, 34 und N3 weiterhin die Umleitung über die Rockwinkeler Landstraße fahren. Die Haltstelle Bahnhof Oberneuland kann nicht angefahren werden, stattdessen halten die Busse an der Haltestelle Ikensdamm. Bei den Linien 34 und N3 entfällt zudem die Haltestelle Mühlenfeldstraße.

Weitere Informationen zum Fahrplan gibt es im Internet unter www.bsag.de oder am 24-Stunden-Servicetelefon unter 0421 / 596059. (sei)