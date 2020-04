Wegen Problemen bei der Bezahlung bleiben die Fahrrad-Parkboxen oft komplett ungenutzt. (Roland Scheitz)

Wenn Michael Böhm aus Habenhausen in die Innenstadt fährt, ist er froh über das „ein bisschen versteckt“ gelegene Fahrradparkhaus „Am Dom“ in der Wilhadistraße: „Ich habe ein sehr hochwertiges Rad und finde es toll, dass ich dort eine Parkbox benutzen kann.“ Das sei „wunderbar im Prinzip“, wie der WESER-KURIER-Leser in einem Brief an die Redaktion schreibt. „Aber warum sind die Boxen fast immer komplett ungenutzt? Jetzt weiß ich es: Nicht zum ersten Mal funktionierte die EC-Kartenzahlung hier nicht. Kreditkartenzahlung ist nicht erwünscht, Geldscheine ebenso nicht.“ An seiner Girokarte könne es nicht liegen, damit gebe es andernorts keine Probleme.

Die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) betriebene Radstation vor dem Hauptbahnhof sowie das Parkhaus dahinter sind für ihn keine Alternative. „Das ist zu weit weg von der City“, erläutert er in einem Telefonat. Das gelte auch für die Station „Am Brill“. Und die Fahrradstation „Mitte“ an der Pelzerstraße sei „schon ziemlich abgewirtschaftet“. Die Schienen, in denen die Räder höhenversetzt geparkt werden, seien zu schwergängig. „Meine Frau kann das nicht.“

Also die Boxen „Am Dom“. Dort lassen sich auch Helm und Gepäck verstauen. Innerhalb der Boxen können die Akkus von Elektrorädern aufgeladen werden, und es liegt Werkzeug für kleinere Reparaturen bereit. Einen Euro kostet das pro Tag. Wenn die Kartenzahlung nicht funktioniert und Banknoten nicht akzeptiert werden, bleibt noch die Zahlung mit Münzen. Sechs Euro müssen zunächst entrichtet werden, fünf davon als Pfand für die Schließkarte. Die fünf Euro erhalten auch Kartenzahler laut Brepark bei der Rückgabe der Schließkarte am Automaten in bar zurück.

An den beiden ADFC-Adressen funktioniert das Fahrradparken anders: Dauerparker im Parkhaus am Nordausgang des Bahnhofs erwerben eine Kundenkarte mit Barcode und bekommen einen Zugangschip. Wer sein Rad tageweise abstellen will, steuert die Radstation an der Südseite an und zahlt am Automaten bar. „EC- und Kreditkartenzahlung ist nicht möglich“, sagt ADFC-Sprecherin Frauke Maack.

Seit Februar über Nacht geschlossen

Die Station ist seit Februar in der Zeit von 22 bis 5.30 Uhr geschlossen, weil dort immer wieder jemand übernachtete und Müll und Schmutz liegen blieben. Die Brepark als Eigentümerin des Gebäudes hat angekündigt, eine neue Schließanlage zu installieren, wie es der ADFC fordert. Ziel ist es, die Öffnungszeiten wieder auszuweiten, was nicht zuletzt ein Wunsch von Pendlern ist.

„Am Dom“ stand Michael Böhm ratlos mit seinem Rad vorm Parkhaus. „Ich habe den Notrufknopf gedrückt, da meldete sich ein netter Mann, der hatte aber auch keinen Tipp für mich.“ Nebenan, im Autoparkhaus, habe man alle Möglichkeiten: EC- und Kreditkartenzahlung, Bargeldzahlung mit Scheinen und Münzen. „Es ist ja heute kein Hexenwerk mehr, Automaten aufzustellen, die alles können.“

Das würde Christine Nienaber, Sprecherin der Parkhausbetreiberin Brepark GmbH, auch nicht behaupten. Aber es handle sich nun mal um unterschiedliche Systeme, die „aus technischen Gründen nicht kompatibel“ seien. „Das liegt sowohl an den jeweils komplexen Softwareprogrammen als auch an der unterschiedlichen Funktionalität.“ Anders als im Autoparkhaus, wo die Abstellgebühr anhand der gemessenen Parkdauer bemessen werde, handle es sich beim Fahrradparken um ein Zugangssystem.

Grundsätzlich, sagt Christine Nienaber, sei es auch am Kassenautomaten im Fahrradparkhaus „Am Dom“ möglich, mit Kredit- und Girokarte zu zahlen. Rätselhaft, weshalb Michael Böhm an der Apparatur nicht zum Ziel kam: „Wir hatten keine Störungsmeldung, und im Kundencenter liegt nichts vor.“ Der Habenhauser ist und bleibt unverhohlener Fan des Boxen-Parkhauses: „Das Ding ist toll. Schade, wenn es ein Rohrkrepierer würde, weil es mit dem Bezahlen nicht klappt.“