So könnte die 700 Meter lange Brücke aus Blickrichtung Obervielander Deich, Höhe Korbhausinsel, aussehen. Im Rücken des Betrachters liegt die Autobahnbrücke. (Arbeitsgemeinschaft der Büros pb+ (Statik), BPR (Verkehr) und WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA (Städtebau und Architektur).)

30 Jahre – so lange wünschen sich Obervielander Stadtteilparlamentarier bereits eine Brücke über die Weser für Fahrradfahrer und Fußgänger, die nach Hemelingen gelangen wollen. Nun rückt solch eine Querung in greifbare Nähe. Dennoch kritisieren einige Beiratsmitglieder die vorgelegte Machbarkeitsstudie.

Anke Baute vom Verkehrsressort stellte die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Ideen für eine neue Brücke in der jüngsten Beiratssitzung im Detail vor. Die Brücke soll Hemelingen und Obervieland nördlich der Autobahnbrücke verbinden und auch eine mögliche Alternative für Berufspendler sein, die auf das Fahrrad umsteigen möchten. Gerade für Bewohner aus Habenhausen, Arsten und Hemelingen, aber auch aus den Nachbargemeinden Weyhe und Syke, wäre diese Weserquerung eine echte Verbesserung und Abkürzung, so die Annahme.

Immerhin geschieht es sehr häufig, dass durch Staus auf der A1 für relativ kurze Strecken in diesem Bereich lange Fahrtzeiten mit dem Auto entstehen. Bisher sind die näch­sten Möglichkeiten, die Weser zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu überqueren, lediglich flussabwärts über das Weserwehr und flussaufwärts über die Ueser Brücke in Achim vorhanden. Die Kosten für die geplante Brücke werden auf knapp zehn Millionen Euro geschätzt. „Das Ziel der Machbarkeitsstudie war es, herauszufinden, ob und wo eine neue Brücke überhaupt realisierbar ist“, betonte die Behördenvertreterin. Erst in der weiteren Planung – sofern dies politisch gewollt sei – werde die endgültige Gestalt der Querung entwickelt.

Attraktives Angebot für Radler

„Ich freue mich, dass die Planung endlich konkreter wird“, sagte Beiratssprecher Stefan Markus (SPD). Allerdings wolle er sichergehen, ob der Bedarf für die Brücke tatsächlich vorhanden sei. „Wir kämpfen hier im Stadtteil regelmäßig mit dem Problem, dass Geld für die Jugendarbeit fehlt, da wäre es schade, wenn eine Brücke für zehn Millionen Euro kaum genutzt wird“, so Markus.

„Beim Fahrradverkehr ist es schwierig, eine Prognose abzugeben“, erklärte Anke Baute, verwies aber auf große Arbeitgeber wie Mercedes in Hemelingen, die für Arbeitnehmer auf der linken Weserseite ein interessantes Ziel sein könnten. „Wer in einer Stadt den Anteil an Fahrradfahrern erhöhen will, muss attraktive Angebote machen – und die werden angenommen, das zeigen Vorbilder wie Kopenhagen“, so Baute.

Erich Peters (SPD) wollte wissen, warum die Brücke nicht an die Autobahnbrücke gehängt werden kann, so wie vom Beirat ursprünglich angedacht. „Das gibt die Statik der Brücke nicht her“, erklärte die Referentin. Eine neue Chance dafür gebe es erst in 15 bis 20 Jahren, wenn die Weserquerung der A1 neu gebaut werden muss. „Und die Nähe zur Autobahn ist für Radfahrer und Fußgänger nicht unbedingt attraktiv.“

Daher verlaufe die neue Brücke in der Vorzugsvariante der Planer ausgehend vom Hemelinger Deichschart unterhalb der A1 über die Korbhausinsel bis zum Deich auf Obervielander Seite knapp südlich des Wassersportvereins „Hanse-Kogge“. Roman Fabian (Linke) warf dann die Frage auf, ob eine Fährverbindung nicht umweltverträglicher und günstiger sei als eine neue Brücke im Überschwemmungs- und Naturschutzgebiet. „Ich bin nicht gegen die Brücke, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, was der Bau für den Stadtteil bedeutet“, so der Linkenpolitiker.

„Wir haben so viele Jahre für diese Brücke gekämpft und dafür gesorgt, dass sie im Verkehrsentwicklungsplan landet, nun sollten wir uns auch für den Bau einsetzen, anstatt dagegen zu reden“, ärgerte sich Ewald Stehmeier (CDU) über die kritischen Stimmen aus dem Beirat. Aus seiner Sicht macht die Verbindung an der vorgeschlagenen Stelle Sinn. „Auf jeden Fall ist sie vorteilhafter als die andere geplante Fahrradbrücke mitten in der Stadt“, urteilte der Christdemokrat.

„Ich muss Ihre Begeisterung leider bremsen, weil derzeit weder Finanzmittel noch Personalressourcen in der Behörde vorhanden sind, um das Projekt sofort anzugehen“, betonte Anke Baute. Ohne den politischen Willen und die entsprechenden Finanzmittel könne nicht konkreter geplant werden. Sollte der Startschuss fallen, geht sie von einer Planungs- und Bauzeit von viereinhalb bis sechs Jahren aus.