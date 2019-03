Symbolbild (dpa)

Wie die Polizei Bremen auf Nachfrage mitteilte, wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall an der Straße Tiefer in Bremen ein Fahrradfahrer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen sagte eine Polizeisprecherin lediglich, die Person sei "wohlauf".

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag; zum Hergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (ech)