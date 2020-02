Bei einem Unfall in Bremen Findorff wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. (Patrick Seeger/dpa)

Am Montagabend wurde ein Fahrradfahrer in Bremen-Findorff bei einem Unfall schwer verletzt. Gegen 21.20 Uhr informiert laut Polizei ein Passant die Feuerwehr. Er hatte einen Mann in der Innsbrucker Straße gefunden, der neben seinem Fahrrad auf der Straße lag. Der 64 Jahre alte Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten ermitteln und bitten Zeugen, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer (0421) 362 14850 zu melden.