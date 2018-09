In der Überseestadt kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Fahrradunfall. (Stefan Puchner/dpa)

Zu einem schweren Fahrradunfall ist es am frühen Sonntagmorgen in der Bremer Überseestadt gekommen, berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger fuhr gegen einen Ampelmast - bei dem Sturz zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Der 26-Jährige war mit Freunden nach einer Feier in der Überseestadt mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Beim Überqueren der Kreuzung Auf der Muggenburg/Zollpfad prallte er aus bislang ungeklärten Gründen frontal gegen einen Ampelmast. Der Radfahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben stand er unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (jfj)