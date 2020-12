In der Bremer Neustadt ein hat Lkw-Fahrer eine Radfahrerin gerammt. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Andreas Gebert)

Eine Fahrradfahrerin ist in Bremen von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 45-Jährige war am späten Mittwochnachmittag in der Bremer Neustadt unterwegs, als sie der Lkw beim Rechtsabbiegen rammte, wie die Polizei mitteilte. „Das ist leider ein Klassiker, der immer wieder passiert“, sagte ein Polizeisprecher. Die Radlerin kam mit multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus.