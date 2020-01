Die Missstände im Fahrradparkhaus des ADFC am Hauptbahnhof sollen baldmöglichst beseitigt werden. (Christina Kuhaupt)

Schon an diesem Samstag dürften Radlerinnen und Radler am ADFC-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof nachts vor verschlossenen Türen stehen. Ursprünglich wollte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) das Gebäude zwischen 22 und 5.30 Uhr schließen. Nach einer Ortsbegehung mit Ortsamtsleiterin Hellena Harttung und Mitgliedern des Fachausschusses Bau und Verkehr des Beirats Mitte konnte zumindest vereinbart werden, dass das Parkhaus bis Mitternacht geöffnet sein wird.

ADFC-Sprecherin Pina Pohl sagt, nicht etwa Diebstähle seien das Problem, sondern dass das ganze Gebäude nach Fäkalien stinke. „Das ist doch kein Zustand“, sagt sie. Das Problem bestehe schon länger, aber nach Weihnachten sei es einfach unzumutbar geworden. „Drei unserer Mitarbeiter sind einen halben Tag damit beschäftigt gewesen, Fäkalien und Blutflecken wegzuschrubben.“ Auch Drogenspritzen sind laut Pohl regelmäßig im Fahrradparkhaus zu finden. „Wenn da Spritzen herumliegen, ist das im Dunkeln richtig gefährlich.“

Die Ausschussmitglieder sehen die Entscheidung des ADFC, das Fahrradparkhaus nachts zu schließen, mit Sorge. „Das ist kontraproduktiv zu all dem, was der Senat verkehrspolitisch vorantreiben will – nämlich die Stärkung des Radverkehrs. Die misslichen Zustände im Fahrradparkhaus müssen so schnell wie möglich beseitigt werden“, sagt Ortsamtsleiterin Harttung. Eine nächtliche Schließzeit sei besonders für Pendler und diejenigen, die mit dem Nachtzug in Bremen ankämen und mit dem Rad weiterfahren wollten, misslich – da sind sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses einig.

Laut ADFC-Sprecherin Pohl wird das Fahrradparkhaus sowohl in den frühen Morgenstunden als auch nachts regelmäßig frequentiert. Das deckt sich mit den Erkenntnissen von Ortsamtsleiterin Harttung, die das Parkhaus nach eigenen Angaben ebenfalls regelmäßig benutzt. Zwar existiert nach Angaben von Pohl an der Nordseite des Bahnhofes ein kleineres Parkhaus, das rund um die Uhr geöffnet ist. Dieses ist allerdings Dauerparkern vorbehalten.

Keine einfache und kostengünstige Lösung

Der ADFC fordert die Brepark nun dazu auf, eine moderne Schließanlage, die beispielsweise per Chip zugänglich ist, an dem Parkhaus an der Südseite zu installieren. Die Brepark ist Eigentümerin und Verpächterin des Gebäudes. Eine solche Lösung dürfte nach Ansicht der Ausschussmitglieder nicht sonderlich kostspielig sein. Der ADFC sieht das etwas anders: Aus Sicht der Organisation gibt es keine einfache, kostengünstige Lösung für die Schließanlage. Das liege unter anderem daran, weil es – auch bei heruntergelassenem Rolltor – an verschiedenen Stellen möglich wäre, sich unter dem Drehkreuz hindurchzuzwängen. Nur aufwendige Umbauten könnten dieses Problem lösen.

Auf einem anderen Blatt stünden weitere Investitionen, sagen der Sprecher des Bauausschusses Joachim Musch (Grüne) und Peter Bollhagen (FDP). Der ADFC möchte im Zuge der Umbaumaßnahmen nämlich zusätzlich neue Ladegeräte für E-Bikes und neue Boxen für wertvolle Fahrräder installieren lassen. „Wenn das zusätzlich dabei rumkommen sollte, dann wäre das okay“, sagt Musch.

Die Ausschussmitglieder sind bemüht, ADFC und Brepark an einen Tisch zu bringen, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Das kurzfristige Ziel müsse es nun sein, die nächtliche Schließung des Parkhauses zu verschieben und das Problem innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate zu lösen, sagen Ortsamtsleiterin Harttung und Ausschusssprecher Musch. Der runde Tisch hat bereits Ende dieser Woche getagt, sowohl ADFC als auch Brepark sind dabei gewesen. Dabei wäre deutlich geworden, sagt Harttung, dass möglichst schnell eine Lösung in puncto Schließanlage gefunden werden müsse. Die Brepark würde jetzt Kostenvoranschläge einholen. „Das Fahrradparkhaus muss rund um die Uhr erreichbar sein“, sagt sie.

Gesondertes Schließsystem mit einer Codekarte

Wie eine Ideallösung funktionieren könnte, macht die Brepark in ihrem eigenen Fahrradparkhaus in der Violenstraße vor: Laut Brepark-Sprecherin Christine Nienaber sind die Fahrradstellplätze dort von 6 Uhr morgens bis Mitternacht frei zugänglich. Zusätzlich werden nach Angaben der Sprecherin Fahrradboxen mit Ladestationen zur Verfügung gestellt, die über ein gesondertes Schließsystem mit einer Codekarte verfügen. Über diese Codekarte können demnach Kunden, die eine Box gemietet haben, das Fahrradparkhaus und ihr Fahrrad rund um die Uhr erreichen.

Problemen mit ungebetenen Gästen gibt es in der Violenstraße offenbar nicht. Brepark-Sprecherin Nienaber: Das Gebäude wird per Video kontrolliert, sodass Brepark-Mitarbeiter aus der Leitzentrale bei Bedarf jederzeit vor Ort sein könnten. Eine Videokamera existiert laut ADFC-Sprecherin Pohl auch im Fahrradparkhaus am Bahnhof – allerdings nur, um eventuelle Diebstähle dokumentieren zu können. Nur in diesen Fällen könnten die Videos bei der Brepark ausgelesen werden.