Um 15 Uhr beginnt die Aktion am Kolonialdenkmal (Michael Bahlo /dpa)

Unter dem Titel „Stauen fürs Klima!“ will heute Nachmittag eine Gruppe von Fahrradfahrern den Verkehr in der Bremer Innenstadt lahmlegen. Die „Interventionistische Linke Bremen“ ruft dazu auf, sich um 15 Uhr und 16.30 Uhr am Kolonialdenkmal im Nelson-Mandela-Park zu treffen und von da aus loszufahren. Nach eigenen Angaben will die Gruppe durch ihren Protest das Autofahren weniger ansprechend machen. „Je unattraktiver das Autofahren ist, desto mehr Menschen entscheiden sich für ökologische Alternativen wie Busse, Straßenbahnen oder das Fahrrad“, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe darum, gemeinsam zu „radeln um die Autostadt zum Erliegen zu bringen“.

Die Aktivisten betonen, dass sich ihr Protest nicht gegen die Autofahrer richtet, dennoch kann es zu Behinderungen im Feierabendverkehr kommen. Es sei keine Eskalation geplant, die Sicherheit der Teilnehmer habe höchste Priorität. Weder bei der Polizei noch beim Ordnungsamt ist der Protest angemeldet. Keine der Behörden konnte deshalb sagen, wie viele Menschen erwartet werden und welches Ausmaß die Straßenblockade annehmen könnte.