Ein Fahrradunfall hat in der Überseestadt am Montag für Staus gesorgt, das teilte die Polizei mit. Ein 32-Jähriger habe offenbar eine Bahn übersehen und sei mit dem Kopf dagegen geprallt. Er wurde schwer verletzt. Die Straße Hansator musste zeitweise in eine Richtung gesperrt werden, sodass es zu langen Staus kam.

Nach Zeugenaussagen soll der Mann versucht haben, die Kreuzung bei Rot zu überqueren. Dabei übersah er die Straßenbahn. Die Fahrerin bremste zwar und machte mit Klingeln auf sich aufmerksam, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, so die Polizei.

Während des Polizeieinsatzes kam es zu starken Verkehrsbehinderungen auch zwei Linien der BSAG mussten umgeleitet werden. (jfj/rab)