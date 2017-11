Am Sonntagnachmittag hat ein Sportwagen auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gebrannt. Das Feuer konnte nach den Angaben der Feuerwehr Bremerhaven schnell gelöscht werden. In der Leitstelle war der Notruf gegen 15.30 Uhr eingegangen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Sportwagen bereits komplett in Flammen. Menschen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Das Auto stand während des Vorfalls auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen. Warum der Sportwagen Feuer fing, ist derzeit nicht geklärt. „Über eine Brandursache kann keine Aussage gemacht werden“, heißt es dazu in der Pressemitteilung der Feuerwehr Bremerhaven vom Sonntag.