Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz an der Langenstraße ausrücken. (Lisa Boekhoff)

Feuerwehreinsatz in der Bremer Innenstadt: Am Dienstagmittag ist im Parkhaus an der Langenstraße ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sei)