Claudia Beck, deren 20-jährige Tochter sich im Jahr 2014 nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost das Leben genommen hatte, hat eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. (Uli Deck/dpa)

Bremen. Claudia Beck, deren 20-jährige Tochter sich im Jahr 2014 nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost das Leben genommen hatte, erhebt nach wie vor schwere Vorwürfe gegen die Bremer Staatsanwaltschaft. Eine entsprechende Beschwerde liegt dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts.

Beck kritisiert darin nach eigenen Angaben die Arbeit der Staatsanwaltschaft: Anstatt unbefangen in alle Richtungen zu ermitteln, Beweise zu prüfen und Fehler zur Anklage zu bringen, habe der Staatsanwalt von Anfang an den Ärzten den Rücken gestärkt, das Verfahren eingestellt und so Straftaten vereitelt. Beck sieht dadurch ihre Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie auf den Schutz der Menschenwürde durch den Staat verletzt. Gegen den Staatsanwalt hatte Claudia Becks Anwältin schon vor Monaten Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt erstattet. „Die Staatsanwaltschaft hat darauf bis heute nicht reagiert“, so Beck.

Claudia Kück, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, indes rät Claudia Beck zur Geduld: „Wir klären zurzeit die Frage, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt.“ Dass dieser Vorgang bereits so lange andauere, liege am großen Aktenumfang und daran, dass die Akte zum Fall Beck sehr oft zwischen verschiedenen Gerichten und der Polizei unterwegs war. Zugleich versichert Kück, dass nicht der angezeigte Staatsanwalt selbst, wie von Claudia Beck befürchtet, sondern ein Kollege die Anzeige bearbeitet.

Das Oberlandesgericht hatte den Staatsanwalt bereits zu weiteren Ermittlungen aufgefordert, Mitte August 2017 aber bestätigt, dass die Ärzte für den Tod der jungen Frau nicht verantwortlich gemacht werden können.

Jetzt wartet Claudia Beck auf die Antwort des Bundesverfassungsgerichts. Wann diese kommt, ist noch nicht klar. Pressesprecher Max Schoenthal sagte auf Anfrage, der Zeitpunkt einer Entscheidung sei derzeit nicht absehbar. „Die Verfahren dauern extrem unterschiedlich lang“ und könnten sich über wenige Wochen, aber auch über mehrere Jahre hinziehen.