Im Screenshot ist zu Erkennen, wie Frank Magnitz bereits am Boden liegt. (Polizei Bremen)

Am Freitag hat die Polizei Bremen ein Video veröffentlicht, das den Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz am vergangenen Montag zeigt.

Unter polizei.bremen.de ist ein Video des Tathergangs eingestellt. Das Video zeigt die relevanten Sequenzen des Ablaufs in ihrer Rohfassung, aufgenommen von zwei verschiedenen Kameras in der Sankt-Pauli-Passage beim Theater am Goetheplatz. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten weiterhin um Hinweise.

Für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung der Täter führen, lobt die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 3000 Euro aus. Hinweise können unter Telefon (0421) 362 38 88 oder online unter https://hb.hinweisportal.de/ abgegeben werden.