Kriminaltechniker am Tatort. (Reuters/ Fabian Bimmer)

Nach dem Angriff auf den AfD-Landesvorsitzenden Frank Magnitz ist nun ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Am Mittwochabend war der Eintrag auf der Internetplattform "Indymedia" zu sehen. Mittlerweile ist dieser wieder gelöscht worden. Die Echtheit des Schreibens ist derzeit noch unklar. Dem WESER-KURIER liegt der Eintrag vor.

Auf Anfrage des WESER-KURIER sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frank Passade, dass die Echtheit des Schreibens noch geprüft werden müsse. Dies übernimmt die Soko "Goetheplatz" in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Auf der Plattform "Indymedia" kann jeder Einträge hinterlassen. Die Verfasser des angeblichen Bekennerschreibens teilten dort unter dem Namen "Antifaschistischer Frühling Bremen" mit, dass sie Magnitz wegen seiner politischen Haltung angegriffen hätten. Laut Polizei zeichneten sich die Autoren in dem Bekennerschreiben für den Angriff verantwortlich, um den 66-Jährigen "von seinem faschistischen Gedankengut zu befreien". Aktivisten mit dem Namen "Antifaschistischer Frühling" sind in Bremen bisher nicht aufgetreten. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und bittet darum, Bilder, Videos und Texte auf das entsprechende Hinweisportal hochzuladen. Unter folgendem Link gelangt auf das entsprechende Portal der Bremer Polizei: https://hb.hinweisportal.de/

Ende 2017 erschien auf der Plattform ebenfalls ein Bekennerschreiben zu einem Brandanschlag auf einem Firmengelände in Gröpelingen, dessen Inhaber Nähe zur AfD unterstellt wurde. Die Täter hatten ein Fahrzeug in Brand gesetzt. In einem daneben abgestellten Lkw schlief ein Mann, der sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.



Am Donnerstagabend gaben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt, dass derzeit die Veröffentlichung des Videomaterials aus der Überwachungskamera für eine Öffentlichkeitsfahndung vorbereitet werde. " Die hierfür erforderliche gerichtliche Anordnung wurde am Donnerstag durch das Amtsgericht Bremen erlassen", erklärte ein Polizeisprecher. (haf)

++ Diese Meldung wurde um 12:55 Uhr aktualisiert. ++