Die Debatte über das Für und Wider der Inklusion spaltet Fachwelt und Elternschaft. Die Befürworter dieses pädagogischen Konzeptes streiten mit dessen Gegnern leidenschaftlich über die Frage, ob Regelschüler und geistig behinderte Kinder vom gemeinsamen Lernen profitieren. Und das ist auch gut so. Allerdings gehört diese Debatte in die politische Arena und nicht in die juristische.

Im kleinsten Bundesland hatte die Politik frühzeitig Pflöcke eingeschlagen. Schon 2009 erhob die Bürgerschaft die Inklusion zum Markenzeichen Bremer Bildungspolitik und verpflichtete die Schulen klar auf diesen Weg. Wie gut man dabei vorangekommen ist, darüber ließe sich abendfüllend diskutieren. Möglicherweise hat die inklusive Beschulung angesichts der viel zu geringen sonderpädagogischen Ressourcen in der ein oder anderen Klasse schon Schaden angerichtet. Aber: Die Inklusion ist politisch legitimiert. Und darauf kommt es an. Der Gedanke, dass sich einzelne Schulleiter aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen oder Rechtsauffassungen querlegen könnten, ist abwegig. Das Bremer Verwaltungsgericht hat gut daran getan, dies klarzustellen.