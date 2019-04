2011 präsentierte der damalige Direktor Malcolm Davis das neue Gebäude der International School Bremen im Uni-Viertel. (Frank Thomas Koch)

Die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Bettina Sokol, legt in ihrem Jahresbericht 2019 nahe, dass die International School of Bremen (ISB) hinter den Lehrzielen öffentlicher Schulen zurückstehe und ihr Besuch nur für Kinder reicher Eltern erschwinglich sei. Die Abschlüsse seien denen deutscher Schulen nicht vergleichbar. Daher sei ihre Förderung verfassungsrechtlich fragwürdig. Tatsache ist, dass die ISB das International Baccalaureate (IB) anbietet, das von der Kultusministerkonferenz als gleichwertig zum Abitur anerkannt ist. Weiterhin steht es außer Frage, dass die staatlichen Bremer Schulen im Allgemeinen in ihren Lehrerfolgen hinter denen der ISB liegen.

Die Behauptung von Frau Sokol, es sei umgekehrt, mutet seltsam an. Die ISB ermöglicht es den Kindern international orientierter Familien, eine englischsprachige Schule zu besuchen, die hohen internationalen Maßstäben genügt. Die ISB bietet ein Stipendienprogramm für Kinder relativ einkommensschwacher Eltern an. Damit ist sie keine Elite-Schule für Reiche, wie Frau Sokol glauben machen will. Es ist eine Bildungseinrichtung, die ein Stadtstaat, der Bedeutung als Wirtschaftsstandort haben will, vorhalten muss. Die Förderung ist unzweifelhaft im öffentlichen Interesse.

Die rechtlichen Bedenken des Rechnungshofes mögen formal berechtigt sein. Ich kann dies nicht beurteilen. Die öffentliche Anprangerung einer politisch offenbar unerwünschten Bildungseinrichtung ist jedoch unverantwortlich. Der Rechnungshof sendet hier ein fatales Signal. In Hamburg wird man sich darüber freuen.

Der Standard Bremer Abiturienten scheint kontinuierlich zu fallen. Ich bin seit 2006 Hochschullehrer für Biologische Physik an der Universität Bremen. Die Leistungen meiner Studenten in der Grundvorlesung Physik für Naturwissenschaftler haben sich in den vergangenen zehn Jahren um eine Notenstufe verschlechtert.

Mein persönlicher Vergleich zeigt, dass Schüler internationaler Schulen frühzeitig zu eigenem Denken angeregt werden. Didaktisches Mittel ist bereits im Kindergarten die Projektarbeit im Team. Hier zeichnen sich deutsche Schulen oft durch antiquierten Frontalunterricht aus. Es wird diszipliniert anstatt motiviert.

Durch die maximale Durchmischung der Schülerschaft an internationalen Schulen, quer durch alle menschlichen Rassen, sind ethnische Konflikte dort ein Fremdwort. Internationale Schulen sollten aus diesen Gründen als wichtige und vorbildhafte Elemente unseres Schulsystems wahrgenommen werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Biophysiker und beschäftigt sich an der Uni Bremen mit universellen Mechanismen des Entscheidens. Zuvor lehrte und forschte er an der Columbia University, New York.