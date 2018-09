Die Betrüger gaben sich als Beamte aus. (Symbolbild) (dpa)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es Dienstagabend im Bremer Stadtteil Woltmershausen, teilte die Polizei mit. Ein Mann gab sich am Telefon als Polizist aus und brachte eine 92-Jährige dazu, Bargeld und Schmuck vor ihrer Haustür abzulegen. Der Betrüger flüchtete mit der Beute.

Gegen 21.15 Uhr erhielt die Rentnerin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, berichtet die Polizei. Der Mann erzählte ihr in einem zweieinhalbstündigen Gespräch, dass man den Supermarkt in ihrer Nähe überfallen wolle und auch sie ausgeraubt werden soll. Der Betrüger forderte die 92-Jährige auf, ihre gesamten Wertsachen in einen Beutel zu packen und vor ihrem Haus zu verstecken. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und deponierte die Sachen in der Nähe der Müllcontainer ihres Hauses. Daraufhin rief sie ihre Tochter an, die sofort die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Beutel nicht mehr auffinden.

Die Polizei erbittet Hinweise unter (0421) 362 3888. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an. (jfj)