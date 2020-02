Der Kopf der Betrügerbande beim Prozessauftakt im März 2019. In dieser Woche ist das Verfahren um vier falsche Polizisten am Bremer Landgericht bei den Plädoyers angelangt. (Jaspersen/dpa)

Geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft, dann landen die vor dem Landgericht wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges angeklagten vier falschen Polizisten für lange Zeit hinter Gittern. Und nicht nur der Bandenchef, sondern auch seine Helfer. Auf Haftstrafen zwischen achteinhalb und dreieinhalb Jahren plädierte am Donnerstag der Vertreter der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft hielt es am Ende der Beweisaufnahme des seit März 2019 laufenden Verfahrens für erwiesen, dass die vier Männer die Taten im Wesentlichen wie angeklagt begangen haben. Annähernd zwei Millionen Euro sollen sie innerhalb eines halben Jahres mit der Betrugsmasche „falscher Polizist“ von älteren Menschen erbeutet haben. Hinzu kommt eine Reihe von Betrügereien im Zusammenhang mit Pkw-Verkäufen, an denen das Quartett ebenfalls in wechselnder Beteiligung mitwirkte.

„Er ist nicht krank, er ist kriminell“

Kopf der Bande ist ein 31-Jähriger. Ihn hält die Staatsanwaltschaft für die treibende Kraft und den größten Profiteur der Betrügereien. Ihn will sie für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis bringen. Die Straftaten, mit der reihenweise Senioren um ihr Hab und Gut gebracht wurden, gelten als gewerbs- und bandenmäßiger Betrug. Dazu kommen aus Sicht der Anklagebehörde in seinem Fall gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz, Veruntreuung, Unterschlagung, Urkundenfälschung, Hehlerei und Geldwäsche. Insgesamt geht es um 40 Straftaten.

Und nichts spreche in diesem Prozess für den Angeklagten, betonte der Staatsanwalt. Der 31-Jährige habe in keiner Weise sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, er habe sich nicht von seinen Taten distanziert, ihm fehle jede Empathie mit seinen Opfern. Eine von der Verteidigung zuletzt ins Feld geführte dissoziale Persönlichkeitsstörung des Mannes wischte der Anklagevertreter mit einem Satz vom Tisch: „Er ist nicht krank, er ist kriminell.“ Differenzierter fielen die Plädoyers bei den anderen Angeklagten aus.

Einer von ihnen, dem zwölf Straftaten vorgeworfen werden, habe so umfassend und detailliert ausgesagt und damit wesentlich zur Aufklärung des Falles beigetragen, dass für ihn der gemilderte Strafrahmen für einen Kronzeugen gerechtfertigt sei. Zudem habe er sich glaubhaft von seinen Taten distanziert und sei erheblich von dem Hauptangeklagten unter Druck gesetzt worden. Trotzdem habe natürlich auch er eine erhebliche Schadenssumme verursacht.

Mindestens 924 000 Euro seien es bei den Betrügereien gewesen, an denen er beteiligt war. Deshalb die Forderung nach drei Jahren und sechs Monaten Haft. Der Dritte im Bunde wurde zwar bei sämtlichen ihm zur Last gelegten Straftaten als Gehilfe eingestuft, der zudem nur wenig von der Beute profitiert hat. Bandenmitglied sei er aber trotzdem gewesen, erklärte der Staatsanwalt. Er habe sich auf Zuruf systematisch und planmäßig an den Taten beteiligt.

Negativ ins Gewicht fiel für diesen Angeklagten, dass er einen Teil der Straftaten zu einem Zeitpunkt beging, als er gerade vom Amtsgericht Bremen wegen einer anderen Sache zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Er sei alles andere als überzeugt davon, dass der Angeklagte seine Taten wirklich bereue und nicht wieder straffällig werde, betonte der Anklagevertreter. Deshalb sei hier eine empfindliche Freiheitsstrafe geboten – insgesamt vier Jahre und zwei Monate.

Zweifel an Reue

Der vierte Angeklagte war in der Betrugsmaschinerie ein eher kleines Rad, ein sogenannter Abholer. Er fuhr zu den Opfern, sackte die Beute ein und brachte sie zu seinen Auftraggebern. Zudem war er sofort umfassend geständig und trug aus Sicht der Staatsanwaltschaft dazu bei, Dinge aufzuklären, die sonst vermutlich nicht nachweisbar gewesen wären. Andererseits hatte auch er die Straftaten während einer laufenden Bewährungsstrafe begangen. Und war durch sein Mitwirken an einem Schaden von mehr als 800 000 Euro beteiligt, begründete der Staatsanwalt seinen Antrag auf drei Jahre und elf Monate Haft.

Die Verhandlung wird am 14. Februar mit den Plädoyers der Verteidiger fortgesetzt.