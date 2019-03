"Vermögensabschöpfung" lautet ein Ansatz von Polizei und Staatsanwaltschaft im Kampf gegen Clankriminalität. Dieser Wagen wurde bei einer Razzia in Bremen konfisziert. (Polizei Bremen)

An diesem Donnerstagmorgen beginnt am Landgericht der Prozess gegen vier Bremer, die die Polizei im Zuge einer groß angelegten Razzia im September vergangenen Jahres festgenommen hatte. Den Männern im Alter zwischen 25 und 47 Jahren wird bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Dabei sollen sie mit der Betrugsmasche „falscher Polizist“ zahlreiche Bremer um Geld und Wertsachen betrogen haben. Der Prozess begann mit hohem Medieninteresse und gut gefüllten Zuschauerreihen. Außerdem wurde der Auftakt von aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen seitens der Polizei im und vor dem Gerichtssaal begleitet.

Anführer der Bande ist laut Staatsanwaltschaft der 30-Jährige. Er soll an allen 17 vollendeten und versuchten Straftaten beteiligt gewesen sein, die in der Anklageschrift aufgeführt werden. Seine Komplizen sollen ihm dabei in unterschiedlichem Maße und in unterschiedlichen Funktionen unterstützt haben.

Mehr zum Thema Bürgerschaft fordert Konzept des Senats Breite Front gegen Clan-Kriminalität in Bremen Bremen gilt bundesweit als eine der Hochburgen krimineller Clans mit ausländischen Wurzeln. Die ... mehr »

An der Razzia, bei der die vier Männer festgenommen wurden, waren im September mehr als 350 Beamten der Polizeibehörden aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen sowie des Zolls beteiligt. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bremen wurden 18 Objekten in Bremen und Niedersachsen durchsucht. Neben den Verhaftungen gab es sogenannte vermögensabschöpfende Maßnahmen. Beschlagnahmt wurden Vermögenswerte von insgesamt rund 1,8 Millionen Euro - Immobilien, Bargeld, Goldmünzen, Schmuckstücke und mehrere hochwertige Kraftfahrzeuge. Ebenfalls sichergestellt wurden bei der Razzia eine Schusswaffe sowie ein Waffenlager mit diversen Langwaffen.

Mehr zum Thema Clankriminalität in Bremen Öffentliche Machtdemonstrationen sind passé In Berlin und Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt spektakuläre Aktionen gegen Clankriminalität. ... mehr »

Hintergrund der Razzia war ein bei der Staatsanwaltschaft Bremen gegen insgesamt 14 Beschuldigte geführtes Ermittlungsverfahren. Gegen den 30-jährigen Hauptbeschuldigten besteht dabei der dringende Tatverdacht, dass er ähnliche Delikte zum Nachteil älterer Menschen im gesamten Bundesgebiet organisiert hat, hieß es im September in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Dabei soll ein von ihm in die Türkei entsandter Mittäter aus einem von Mitgliedern eines ethnischen Clans geführten Callcenter agiert haben. In Bremen sollen die Täter demnach 246000 Euro erbeutet haben. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten in mehreren Fällen betrügerische Leasinggeschäfte mit Kraftfahrzeugen durchgeführt haben, wodurch ein weiterer Schaden in Höhe von mindestens 182900 Euro entstanden sein soll.